Salmonella in verschillende scholen: voedselagentschap sluit traiteurzaak

24 mei 2018

22u38

Bron: VTM Nieuws, Belga 7 Het federaal voedselagentschap FAVV heeft de traiteurzaak die maaltijden levert aan verschillende scholen waar leerlingen salmonella opliepen, uit voorzorg tijdelijk gesloten. In totaal liepen 64 kinderen een voedselvergiftiging op.

Deze week werden 14 leerlingen van scholen in Pittem en Meulebeke met een salmonellavergiftiging in het ziekenhuis in Tielt gebracht. Ondertussen zijn ook in andere scholen in West- en Oost-Vlaanderen besmettingen vastgesteld. Het gaat ondertussen al om 64 kinderen uit 15 verschillende scholen die een voedselvergiftiging hebben opgelopen.

Omdat het aantal zieke kinderen opgelopen is, heeft het FAVV uit voorzorg besloten om de traiteur tijdelijk te laten sluiten. De verschillende scholen kopen hun maaltijden bij dezelfde traiteur. Er worden vanavond nog nieuwe stalen genomen. "Het FAVV stelt alles in het werk om de exacte oorzaak van deze voedselvergiftigingen te weten te komen. We zullen voortdurend informatie verspreiden over de evolutie van deze situatie", klinkt het.

Bij een eerste inspectie werd nog geen verband gevonden tussen de zieke kinderen en de traiteur.