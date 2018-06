Salmonella in scholen mogelijk veroorzaakt door sla Redactie

02 juni 2018

17u00

Bron: Belga 0 Uit het onderzoek naar de salmonellabesmetting van half mei, waarbij honderden kinderen ziek werden na het eten van een schoolmaaltijd, blijkt dat noch de lasagne, noch het stoofvlees die geleverd en geconsumeerd werden op 17 en 18 mei de oorzaak zijn van de besmetting. Het onderzoek spitst zich nu toe op de sla. Ondertussen mag de traiteur zijn activiteit heropstarten vanaf 4 juni.

Bij het onderzoek werden drie pistes onderzocht: de grondstoffen van de traiteur, het personeel dat er werkt en de piste van de omgeving en infrastructuur bij de traiteur. Nu blijkt dat noch de lasagne, noch het stoofvlees de oorzaak zijn van de besmetting. "Geen enkele andere geanalyseerde grondstof of getuigenschotel vertoont sporen van salmonella", luidt het in een persbericht.

Er was wel één werknemer van de traiteur effectief drager van salmonella, zo blijkt uit een stoelgangstaal, "maar zijn functie binnen het bedrijf kan niet de contaminatie verklaren van de maaltijden die vervolgens geserveerd werden in de scholen".

Heropstarten

Volgens het FAVV is er nog een laatste verdacht voedingsmiddel dat werd geserveerd: sla. "Hiervan waren er echter geen resten meer aanwezig om te analyseren, noch bij de traiteur, noch in de scholen."

Het Voedselagentschap liet de traiteur tijdelijk sluiten, maar hij mag zijn activiteit komende maandag heropstarten. Dat gebeurt gefaseerd: in eerste instantie enkel voor zijn bedrijfsklanten. In een latere fase aan scholen waar geen enkel kind ziek is geworden en later aan alle scholen. "De traiteur heeft een actieplan uitgevoerd voor het reinigen en desinfecteren van de lokalen en kan zijn activiteit heropstarten vanaf 4 juni. Alle scholen waar de traiteur maaltijden heeft geleverd, moeten eerst alle lokalen poetsen en desinfecteren alvorens ze opnieuw maaltijden van de traiteur kunnen serveren."

Alles samen werden 453 kinderen besmet met salmonella, geen enkel kind heeft blijvende gevolgen ondervonden.