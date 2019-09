Sally vermoord door ex: “Ze ruzieden over wat voor relatie ze hadden, en toen knapte er iets” CMG

03 september 2019

00u00 4 Sally Hautekeete (40), de Oost-Vlaamse vrouw die zaterdag is vermoord door haar ex, werd volgens ingewijden doodgestoken tijdens een hevige ruzie. "Een passioneel drama", klinkt het in de entourage van Jurgen V. (46). "Ze hadden voor de zoveelste keer ruzie over welk soort relatie ze hadden, en toen knapte er iets."

Sally werd doodgestoken in haar huis in Kaprijke. "Ze waren sinds begin dit jaar uit elkaar. Sally wilde het nog een kans geven, maar Jurgen niet. Zaterdag kregen ze voor de zoveelste keer ruzie over het soort relatie dat ze hadden." Jurgen V. uit Eeklo staat volgens kennissen bekend als een "flierefluiter met een kort lontje" en moest zich eerder al verantwoorden voor slagen en verwondingen. "Maar geweld tegen vrouwen, dat hadden we nooit in hem gezien", klinkt het in zijn omgeving. Sally's familie omschrijft de man als een narcist, die de vrouw volledig in haar macht had.

V.'s advocaten kunnen weinig kwijt over de zaak. "Onze cliënt herinnert zich inderdaad die ruzie, maar niets meer over de feiten zelf", klinkt het bij Bram Van Acker en Christophe Glas. De man reed na de steekpartij naar huis, waar hij zich niet veel later gewillig liet inrekenen door de politie. Volgens zijn advocaten zit V. sindsdien in zak en as. "Hij beseft ten volle dat hij Sally heeft gedood en welk leed hij heeft aangericht. Hij werkt mee aan het onderzoek en ontloopt zijn verantwoordelijkheid niet. Het is niet correct hem als een boeman af te schilderen."

Kinderen naar school

De ouders van Sally en haar ex-man Nico Decuyper, met wie het slachtoffer twee kinderen heeft, vinden steun bij elkaar. "Rozanne en Eddy zijn fantastische mensen", zegt Nico. "Ook na onze scheiding enkele jaren geleden zag ik Sally en haar ouders nog vaak. Het nieuws kwam aan als een mokerslag. Dit is verschrikkelijk om te horen en zéker om aan onze kinderen te vertellen." Decuyper deelde z'n tieners van 12 en 14 jaar oud zelf het nieuws mee, zaterdag. "Ze zijn oud genoeg om te beseffen wat er is gebeurd. Ze hebben veel vragen en verdriet, maar zijn ongelooflijk sterk." De kinderen zijn gisteren gewoon naar school gegaan. "Ze wilden bij hun vrienden zijn om hun zinnen te verzetten."

V. zit in de gevangenis van Gent. Het parket had zijn aanhouding gevraagd voor moord. Maar de onderzoeksrechter gaat er voorlopig niet vanuit dat hij de dodelijke steekpartij had gepland, en stuurde hem naar de cel op verdenking van doodslag.