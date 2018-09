Salah Abdeslam zocht doelwit in België: foto's van Wetstraat 16 en kerncentrale Doel op computer gevonden SPS

05 september 2018

08u22

Bron: RTLinfo 33 Speurders hebben ongeveer 600 video's en een hele reeks foto's, onder meer van de Wetstraat 16, gevonden op de computer van Salah Abdeslam. Dat meldt RTLinfo. Volgens de speurders zocht Abdeslam een doelwit in België om een aanslag te plegen zoals in Parijs.

De computer werd teruggevonden in de Driesstraat in Vorst, nadat Abdeslam daar op de vlucht sloeg bij een inval van een Belgisch-Frans politieteam. Op de laptop werden naast foto's van de Wetstraat 16 (het kabinet van de premier, nvdr) ook talrijke foto's gevonden van populaire cafés en bars in het Brusselse waar veel volk op afkomt. De speurders gaan ervan uit dat de terreurcel rond Abdeslam van plan was in Brussel een gelijkaardige aanslag te plegen als in Parijs.

De speurders vonden ook een artikel over de kerncentrale van Doel, net als verschillende zoekopdrachten naar militaire kleding, het maken van geluidsdempers, antrax, brandwonden veroorzaakt door zuuraanvallen... Ze ontdekten ook een document, opgemaakt in januari 2016, van een dertigtal pagina's over vuurwapens. "Er stonden gedetailleerde beschrijvingen van oorlogswapens in en de marktprijs ervan", zeggen de speurders aan RTLinfo.

Op de laptop stonden verder ook verschillende video's, van Franstalige reportages over de aanslagen in Parijs tot opleidingsvideo's van IS.