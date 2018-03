Salah Abdeslam spreekt voor het eerst in lange tijd: terrorist doet goed woordje voor Molenbeekse chauffeur IVI

09 maart 2018

14u43

Bron: La Dernière Heure, Belga 0 Salah Abdeslam heeft voor het eerst in lange tijd zijn stilte doorbroken. Hij heeft tijdens een verhoor meer uitleg gegeven over de rol van Ali Oulkadi, de man die hem naar Schaarbeek heeft gebracht na de aanslagen in Parijs. Abdeslam minimaliseert de rol van de Molenbeekse chauffeur. Over zijn eigen betrokkenheid bij de aanslagen heeft Abdeslam geweigerd iets te zeggen.

Abdeslam zou zelf gevraagd hebben om deze ochtend verhoord te worden door de Franse antiterreurrechter. Het is de eerste keer dat hij in Frankrijk meer uitleg geeft. Sinds zijn overplaatsing van België naar Frankrijk, in april 2016, heeft hij tot nu nooit een verklaring afgelegd.

Chauffeur

Abdeslam heeft tijdens het verhoor duidelijk gemaakt dat de enige opdracht van Oulkadi was om hem naar een wijk in Schaarbeek te brengen na de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs. De terrorist heeft dus de rol van zijn chauffeur geminimaliseerd.

De ochtend van 14 november werd Salah Abdeslam in Brussel afgezet door twee vrienden, Mohamed Amri en Hamza Attou. Zij waren hem in Parijs gaan ophalen na de aanslagen in de Franse hoofdstad. Salah Abdeslam vervoegde daarna Ali Oulkadi in een Brussels café.

DNA

Abdeslam heeft ook verklaard dat Oulkadi nooit een voet heeft gezet in het appartement in de Bergéstraat, waar de bomgordels werden gemaakt en waar een DNA-spoor van Oulkadi is teruggevonden. "De officiële expertise die is opgenomen in het dossier, preciseert wel degelijk dat het een volatiel gemengd DNA-staal (Abdeslam/Oulkadi) betreft", zegt Didier De Quevy, de Brusselse advocaat van Oulkadi. Dat betekent dat het DNA van Oulkadi zich in het appartement van de Bergéstraat kon bevinden zonder dat de chauffeur er is geweest.

Verzoek tot vrijlating

Ali Oulkadi werd in juli 2016 in verdenking gesteld voor bendevorming met het oog op het plegen van een terroristische aanslag en werd opgesloten in de gevangenis in het Franse Maubeuge. De onderzoeksrechters vermoeden dat hij op de hoogte was van het doen en laten van Salah Abdeslam, wat hij steeds heeft ontkend.

De advocaat van Oulkadi zegt verbaasd te zijn dat, in het licht van de nieuwe verklaringen van Salah Abdeslam, de Franse rechter niet de vrijlating van zijn cliënt heeft gevraagd. De Quevy zal daarom volgende week een verzoek tot vrijlating indienen. Ali Oulkadi zou snel willen vrijkomen omdat zijn moeder stervende is.