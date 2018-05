Salah Abdeslam niet in beroep tegen veroordeling voor schietpartij in Driesstraat IVI

14 mei 2018

16u50

Salah Abdeslam zal geen beroep aantekenen tegen zijn veroordeling wegens poging tot moord op agenten in een terroristische context en verboden wapenbezit . Dat heeft zijn advocaat Sven Mary bevestigd aan De Standaard. Abdeslam werd vorige maand veroordeeld tot 20 jaar cel voor de schietpartij in de Driesstraat.

"Het is de uitdrukkelijke wens van mijnheer Abdeslam zelf om geen beroep aan te tekenen. Voor de rest heb ik daar geen commentaar over", zegt Mary tegen De Standaard. Het is nog niet bekend of Abdeslams kompaan Sofien Ayari wel beroep zal aantekenen.

Schietpartij

De correctionele rechtbank veroordeelde Salah Abdeslam en Sofien Ayari omdat ze op 15 maart 2016 het vuur openden op agenten tijdens een huiszoeking in hun appartement in de Driesstraat in Vorst. De zes politieagenten dachten dat het appartement verlaten was, maar Abdeslam, Ayari en Mohammed Belkaïd schuilden in de woning. Ze werden onmiddellijk onder vuur genomen door de drie terrorsiten. Belkaïd werd doodgeschoten door de agenten, Abdeslam en Ayari zijn weggevlucht. Ze konden drie dagen later opgepakt worden. Drie politiemensen raakten gewond tijdens het vuurgevecht.

Terrorisme

De verdediging van beiden had de vrijspraak gevraagd voor de moordpoging en erkende enkel het verboden wapenbezit. Ook de terreurcontext werd betwist. Mary wierp ook een procedure-argument op. Volgens de advocaat is de strafvordering immers onontvankelijk omdat de onderzoeksrechter in de foute taal werd gevorderd.

De rechtbank veegde echter alle argumenten van de verdediging van tafel. Volgens de rechter hadden de drie terroristen geschoten met de bedoeling om te doden. Daarom werd geoordeeld dat het om terrorisme ging. Abdeslam - die tijdens de rechtszaak verklaarde dat voor hem “Allah de enige rechter is” - en Ayari kregen elk de maximumstraf van 20 jaar.

Abdeslam zit nog steeds in de gevangenis van Fleury-Mérogis bij Parijs. Hij is de enige overlevende terrorist van de aanslagen in de Franse hoofdstad op 13 november 2016.