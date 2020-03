Saga rond Esserbos voorbij: transportbedrijf mag nieuw logistiek center bouwen in Genk KVE

De saga rond het Esserbos I en II lijkt voorbij. Dat schrijft Het Belang van Limburg vrijdag. H. Essers krijgt van de provincie een vergunning om een nieuw logistiek center te bouwen op de site van Hörmann in Genk.

Het transportbedrijf wil al zes jaar nieuwe farma-opslagplaatsen bouwen aan zijn hoofdvestiging aan de Transportlaan op Genk-Noord. Nadat de Raad van State in 2018 op vraag van de milieubeweging het kappen van het 12 hectare grote Essersbos verbood, kwam het bedrijf met een plan B: een deel van de activiteiten verhuizen naar de vroegere site van poortenbedrijf Hörmann. Ook daar moet 8 hectare bos gekapt, reden waarom BOS+ in beroep ging tegen de vergunning die de stad Genk vorig jaar afleverde.

De Limburgse deputatie heeft gisteren in beroep de omgevingsvergunning afgeleverd. H. Essers kan daardoor uitbreiden op de site Hörmann om later langs de Transportlaan extra hallen in te richten voor de opslag van farmaceutische producten.