Sabine verloor haar man door val van ladder, maar net door het noodlot vond ze opnieuw de liefde KV

13 februari 2020

Bijna een jaar geleden, op 15 maart, overleed Peter, de man van Sabine na een dodelijke val van een ladder. Hij was amper 44. Sabine bleef achter met twee tienerzonen van 17 en 19 jaar oud. Er brak een helse tijd aan, een "emotionele rollercoaster", beschrijft ze. Maar de dood van Peter was ook het begin van iets magisch en mysterieus, vertelt ze aan onze krant. Een verhaal over genieten, over leven in het nu, speciaal voor Valentijn.

Na het overlijden van Peter sloot Sabine zich aan bij een praatgroep voor weduwen en weduwnaars. Een van haar lotgenoten schonk haar een kitten, die de symbolische naam Lotje kreeg. Dé perfecte naam, zo bleek, want Lotje had een grote vinger in de pap bij de ontmoeting met Rik, de nieuwe man in Sabines leven.

Sabine en Rik ontmoetten elkaar in de wachtzaal van de dierenarts. Zij was er met Lotje, hij met zijn hond Jiro. Ze raakten aan de praat en het leek alsof hun wegen niet toevallig kruisten. Ook Rik had er een vreselijk jaar op zitten, zo bleek: zijn vrouw Veerle was op 3 september overleden na een slepende ziekte.



Het klikte meteen tussen de lotgenoten: ze begrepen elkaar en voelden dezelfde pijn. Rik overhandigde haar zijn kaartje. Ze mocht hem bellen als ze zin had om samen iets te gaan drinken.“De hele avond speelde het tafereel opnieuw af in mijn hoofd. Ik kon aan niks anders meer denken. Dus besloot ik om hem een berichtje te sturen”, vertelt Sabine.

Enkele dagen later: een etentje. Het klikte meteen. Hun verhaal kunnen delen met iemand die hetzelfde voelt, deed deugd. Ze vonden troost, warmte en begrip bij elkaar. “Als je iemand verliest, krijg je het gevoel dat je geen leuke dingen meer mag doen, dat je niet meer mag genieten”, aldus Sabine. “Dat is nog steeds taboe in een rouwproces.”

Volgende date: een wandeling en koffie. Maar dan kwam de schok. Rik bleek al 57. “Ik vond hem een heel lieve man, een knappe man ook, met veel humor. Kortom, iemand op wie ik verliefd zou kunnen worden. Maar 57 jaar, dat was 13 jaar ouder dan ikzelf.” Het was angstaanjagend, vertelt ze, “want dat zou ook betekenen dat de kans groot is dat hij voor mij sterft en dan moet ik deze lijdensweg nog eens opnieuw meemaken. Dat zou ik geen tweede keer aankunnen.”

6 december: een dagje Maastricht. Sabine had alle moed bijeen geraapt om Rik te vertellen dat het leeftijdsverschil te groot was, maar dan nam Rik haar toevallig mee naar de brasserie waar ze elk jaar op haar verjaardag met haar man ging ontbijten. Ze zetten zich aan hetzelfde tafeltje waar Sabine en Peter normaal gezien zaten. “Ik voelde hem zo dichtbij me, het was alsof hij bij ons aan tafel zat”, herinnert ze zich.

Later op de dag in een cafeetje. Sabine uitte haar bezorgdheid, maar Rik had zijn argument al klaar. Hij wees erop dat Peter amper een jaar ouder was dan zijzelf en dat ze ook met hem samen oud wilde worden. Maar het lot had er anders over beslist. “Garanties heb je nooit”, klonk het. “Je kan alleen maar genieten van het huidige moment.”

‘s Avonds: de kerstmarkt in Maastricht. Sabine voelde zich voor het eerst sinds lang weer gelukkig. Op het reuzenrad kroop het duo dicht tegen elkaar aan en al snel volgde een tedere kus. “Ik was verloren”, zegt Sabine. De avond eindigde in de Winterbar, waar ze zich nestelden op een met schapenvacht beklede houten bank. “We hebben elkaar vastgepakt en niet meer losgelaten.”

De eindejaarsperiode was erg heftig. Oudejaarsavond was meer nog dan anders een moment van terugblikken en dubbele gevoelens, maar ook vooruit kijken en nieuwe plannen maken, met een tedere blik naar hierboven.

“Rouw is liefde die geen bestemming meer heeft, wordt wel eens gezegd”, vertelt Sabine. “Het is daar, op dat punt dat wij mekaar gevonden hebben. A match made in heaven. We blijven haar en zijn naam noemen, we lachen om gebeurtenissen, laten een traan, heffen het glas. We voelen dat ze dicht bij ons zijn. We zijn nu met vier.”