Sabine verloor haar man door val van ladder, maar net door het noodlot vond ze opnieuw de liefde

KV

13 februari 2020

19u32

Bijna een jaar geleden, op 15 maart, overleed Peter, de man van Sabine, na een dodelijke val van een ladder. Hij was amper 44. Sabine uit het Limburgse Oudsbergen bleef achter met twee tienerzonen van 17 en 19 jaar oud. Er brak een helse tijd aan, een “emotionele rollercoaster”, beschrijft ze. Maar de dood van Peter was ook het begin van iets magisch en mysterieus, vertelt ze aan onze krant. Een verhaal over genieten, over leven in het nu, speciaal voor Valentijn.