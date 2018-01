Sabine Laruelle (MR) stapt op uit raad van bestuur Carrefour, ook Willy Claes (sp.a) blijkt bestuurder te zijn rvl

26 januari 2018

18u00

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 78 Sabine Laruelle, jarenlang federaal minister van Landbouw en Middenstand voor MR, stapt op uit de raad van bestuur van de Franse winkelketen Carrefour. Een andere opmerkelijke naam in de raad van bestuur van Carrefour Belgium is Willy Claes, de socialistische minister van Staat.

Laruelle stapt op nadat eerder deze week de PVDA/PTB de kat de bel aan bond en een belangenconflict hekelde, omdat Laruelle nu werkt op het kabinet van Waals minister van Werk Pierre-Yves Jeholet.

"Sabine Laruelle heeft me op de hoogte gebracht van haar beslissing om haar ontslag in te dienen als bestuurder bij Carrefour", zegt Jeholet vrijdag via Twitter. "Ik verwelkom deze beslissing die zal toelaten om sereen aan mijn zijde te blijven werken. De uitdagingen zijn groot en ik reken meer dan ooit op haar steun."

Willy Claes

Intussen is ook bekend geraakt dat Willy Claes, socialistisch minister van Staat, deel uitmaakt van de raad van bestuur van Carrefour Belgium. Claes, die oud-minister en oud-secretaris-generaal van de NAVO is, zetelt sinds 2007 in de raad van bestuur van Carrefour Belgium. Uit een afschrift van 13 juli 2017 blijkt bovendien dat het mandaat van Claes op dat moment nog met drie jaar werd verlengd. Volgens VRT wenst Claes op dit moment niet te reageren.