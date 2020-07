Sabam raamt impact van coronacrisis op auteursrechten op meer dan 20 miljoen euro ISA

17 juli 2020

15u26

Bron: Belga 2 De auteursrechtenmaatschappij Sabam gaat door de coronacrisis naar schatting 21,7 miljoen euro aan auteursrechten niet kunnen innen. De impact daarvan is nu al voelbaar voor de auteurs in de theater- en danssector en zal volgend jaar ook in de andere cultuursegmenten worden gevoeld. Dat blijkt vrijdag uit een mededeling van Sabam met de halfjaarcijfers.

In de eerste helft van dit jaar verdeelde Sabam in totaal 40,6 miljoen euro aan auteursrechten. Dat is een stijging van 1,1 miljoen euro of bijna drie procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Niet alleen het bedrag is gestegen, ook het aantal auteurs, componisten en uitgevers dat rechten ontving, ging de hoogte in.

Ondanks die eerder positieve cijfers beginnen de zware gevolgen van de coronacrisis al duidelijk te worden. Want Sabam denkt dat de epidemie een impact van 21,7 miljoen euro heeft op de auteursrechten. "Dat cijfer komt voort uit een simulatie die we hebben gedaan en waarbij rekening werd gehouden met een afgelasting van evenementen tot en met 31 augustus", zo legt Olivier Maeterlinck van Sabam uit. "Omdat die evenementen meestal nog niet waren aangevraagd, gaat het om een schatting op basis van de vorige jaren.”

Zo leidt alleen al de annulatie van muziekconcerten en festivals tot een verlies van 8 miljoen euro aan rechten. Maar dit komt nog niet tot uiting in de halfjaarcijfers van Sabam, omdat die bedragen pas volgend jaar worden uitbetaald.

Daling van 30 procent

Voor de auteurs die actief zijn in de theater- en danssector is de coronacrisis wel al voelbaar. Daar werd bijna 800.000 euro minder uitbetaald dan vorig jaar, een daling met 30 procent. Dat is een direct gevolg van de gedwongen annulaties. "Daar geldt een andere regeling voor de uitbetaling van de auteursrechten", zo verklaart Maeterlinck het onderscheid. "In die cultuursegementen wordt er gewerkt met maandelijkse betalingen, op basis van de voorstellingen die een maand eerder plaatsvonden."