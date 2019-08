Exclusief voor abonnees Rzoska: “Gaan mensen die ooit salariswagen hebben gekregen niet plots het geld uit hun zakken slaan” Vlaams fractieleider wil Meyrem Almaci opvolgen als voorzitter van Groen Astrid Roelandt

30 augustus 2019

21u32 4 Een week voor de deadline heeft hij dan toch de knoop doorgehakt. Vlaams fractieleider Björn Rzoska (46) doet in oktober een gooi naar het leiderschap bij Groen.

Een andere aanpak. Meer ‘parler vrai’. Dat is wat Björn Rzoska en zijn Mechelse running-mate Rina Rabau beloven als zij in oktober tot nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van Groen worden verkozen. Maar die parler vrai had wat tijd nodig, zo blijkt. Tijdens de eerste uren van zijn kandidatuur probeerde Rzoska - uitgesproken als Joske, maar dan met een a - vooral niemand voor de borst te stoten. Of de salariswagens afgeschaft moeten worden? In het VRT-journaal fietste hij er wel 7 keer om heen. Uiteindelijk kwam hij er in Terzake wel toe: ja, maar zonder te raken aan het fiscaal voordeel.

Waarom doet u een gooi naar het voorzitterschap?



“Ik heb mij de afgelopen weken afgevraagd waarom we tijdens de campagne zoveel kiezers verloren zijn. Ik heb het gevoel dat Groen overkwam als een partij voor de happy few. Uit kiezersonderzoek bleek bijvoorbeeld dat mensen dachten: alleen als je geld hebt, kan je je permitteren om voor Groen te stemmen.



Er is vandaag een drempel die bepaalde mensen die onze ideeën delen, ervan weerhoudt om ons te stemmen. Ik denk dat we de komende jaren keihard moeten werken om dat beeld bij te stellen. Groen is een partij voor iedereen.”

Besefte u tijdens de campagne al dat het de verkeerde kant opging?

