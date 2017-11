Ryanair-topman O'Leary excuseert zich bij Kris Peeters over massale annulering vluchten EB

18u38

Bron: Belga 0 REUTERS Ryanair-CEO Michael O'Leary heeft zich vandaag tijdens een ontmoeting met minister van Consumentenzaken Kris Peeters geëxcuseerd voor de massale annulatie van vluchten dit najaar. Peeters heeft de Ierse luchtvaartmaatschappij voor de rechter gedaagd.

De Ierse prijsvechter annuleerde dit najaar massaal vluchten. Minister Peeters gaf daarop zijn administratie opdracht tot een onderzoek en besloot Ryanair voor de rechter te dagen. Volgens Peeters heeft Ryanair zich schuldig gemaakt aan een gebrek aan professionele toewijding. De maatschappij heeft naar Nederlands- en Franstalige klanten gecommuniceerd in het Engels en onvoldoende info verstrekt over de rechten van passagiers bij annulaties.

Vandaag kwam het tot een ontmoeting tussen de vicepremier en O'Leary, op vraag van de Ier. Daarbij heeft de Ryanair-baas zich verontschuldigd voor de gang van zaken en heeft hij beloofd dat dit in de toekomst niet meer zal voorvallen. "Ik heb duidelijk gemaakt dat als de wetgeving niet wordt nageleefd, dat in België gevolgen heeft. Ryanair gaat mijn diensten gedetailleerde info bezorgen. We zullen die informatie grondig bekijken en nagaan of alle klanten correct vergoed zijn. We zullen ook controleren of Ryanair de nodige maatregelen heeft genomen om massale annulaties in de toekomst te vermijden", aldus Peeters.

Of dit betekent dat Peeters de rechtszaak laat varen, is voorbarig. "Ryanair heeft gedetailleerde info beloofd. We gaan dit grondig bekijken en op basis daarvan een beslissing nemen", klinkt het.