Ryanair-topman Michael O'Leary: "Belgische steward niét ontslagen omwille van tv-interview" ADN

26 september 2018

16u42

Bron: Belga 0 De Belgische steward wiens ontslag door vakbond CNE wordt aangevochten bij de arbeidsrechtbank, werd ontslagen omdat hij meermaals zonder reden afwezig was, en niet omdat hij een televisie-interview gaf. Dat heeft Michael O'Leary vandaag gezegd tijdens een persconferentie.

De steward kreeg zijn ontslag te horen op 20 september, het interview vond plaats in juli. "Als we de man hadden willen ontslaan omwille van het tv-interview, dan hadden we dat wel onmiddellijk gedaan en niet enkele maanden later", zei O'Leary in zijn gekende stijl.

"Een record"

De oorzaak van het ontslag van de man, die aan zijn proefperiode bezig was, is volgens de topman dus elders te zoeken. Zo zou de steward al in de eerste maanden meermaals afwezig zijn geweest zonder reden - "in totaal vijftien dagen", aldus O'Leary. Hij kreeg een waarschuwing, maar stapelde nadien opnieuw zeven dagen van onverklaarde afwezigheden op. Bovendien zou hij ook negen keer gefaald zijn op een veiligheidsproef. "Dat moet een record zijn", hekelde O'Leary.



"Als de man zich herpakt had na de waarschuwing, zou hij nu nog voor ons werken", voegde de Ryanair-topman er nog aan toe. Want "het kan ons eigenlijk niet echt schelen of een werknemer met de Belgische televisie praat. We hebben daarvoor nog nooit iemand ontslagen", poneerde hij.

De Franstalige christelijke bediendevakbond CNE liet enkele dagen geleden weten het ontslag van de steward, die ook vakbondsmilitant was, aan te vechten voor de arbeidsrechtbank van Brussel. Volgens de bond werd bij zijn ontslag wel naar zijn mediaoptreden verwezen.

"Bij de ingeroepen redenen, naast futiliteiten, wordt hem verweten dat hij zich in de media heeft uitgesproken", stelde de vakbond. "Er wordt hem over de inhoud van zijn communicatie niets verweten, maar enkel over het feit dat hij met de media heeft gesproken."