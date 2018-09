Ryanair-topman beschuldigt 'crazy-unions': "Piloten en cabinepersoneel steunen stakingen niet" AW

26 september 2018

12u38

Bron: Belga 0 Volgens Ryanair-topman Michael O'Leary is de staking van vrijdag bij Ryanair alleen bedoeld om de luchtvaartmaatschappij te schaden, en heeft ze niets te maken met de rechten van de werknemers. Er zouden volgens hem slechts "twee of vier" vluchten geschrapt worden in België. De maatschappij zelf rekent op 150 geschrapte vluchten.

Volgens Ryanair-topman Michael O'Leary gaat het overgrote deel van het personeel gewoon aan het werk op vrijdag. Slechts "twee of vier" vluchten zouden geschrapt worden in België. "De piloten en het cabinepersoneel steunen de stakingen niet", hekelde O'Leary tijdens de persconferentie in Diegem vandaag. Hij schoof de schuld van de impasse in het overleg over vakbondserkenning en de arbeidsvoorwaarden volledig in de schoenen van de vakbonden.



"Schuld ligt bij de vakbonden"

"We zijn de vakbonden al tegemoetgekomen. We zijn bereid lokale contracten te ondertekenen en het lokale arbeidsrecht te respecteren", aldus O'Leary. "Dat kan vanaf begin 2019, of van zodra er een overeenkomst is met de bonden."

Volgens hem heeft de impasse in de onderhandelingen dus niets te maken met Ryanair, maar is die de schuld van de vakbonden -"crazy unions"- die ongeorganiseerd zijn en "niet geïnteresseerd zijn in een akkoord". "Ze kunnen zelfs geen delegatie samenstellen om met ons te onderhandelen", klonk het. "En telkens we een verzoeningsvergadering plannen, wordt er enkele dagen eerder een staking aangekondigd."

O'Leary dient klacht in bij de EU

Bovendien beschuldigde O'Leary de bonden van een verborgen agenda. Volgens hem zijn het werknemers en vakbondslui van rivaliserende luchtvaartmaatschappijen die de stakingen organiseren. "De bedoeling ervan is Ryanair te schaden, ten voordele van de concurrenten." De Ryanair-topman heeft in dat verband ook een klacht ingediend bij de Europese Unie.

"Het respecteren van de EU-wetten is niet iets waarover de werknemers zouden moeten onderhandelen, noch is het iets dat verschillend kan gebeuren land per land. Dit heb ik heel duidelijk gemaakt aan meneer O'Leary", zei Europees commissaris voor Werk Marianne Thyssen eerder al. "De interne markt is geen jungle. Er zijn duidelijke regels rond eerlijke arbeidsmobiliteit en bescherming van de werknemers. Dit is geen academisch debat, maar gaat over de concrete sociale rechten van een werknemer." De 'vlag' van de luchtvaartmaatschappij bepaalt dus niet welke wetgeving van toepassing is.

150 geschrapte vluchten in plaats van 190

In totaal zijn er die dag 2.400 vluchten van de Ierse prijsvechter gepland. Alle betroffen passagiers zijn ingelicht over hun vervallen vluchten, aldus de maatschappij. Gisteren meldde Ryanair nog dat 190 vluchten zullen wegvallen door de staking van 28 september, een initiatief van het cabinepersoneel (stewardessen en stewards) in vijf Europese landen: België, Italië, Nederland, Spanje en Portugal. Vandaag deelde de maatschappij zelf mee dat het aantal herleid wordt tot 150 geschrapte vluchten.

Conflict over arbeidsvoorwaarden

Het conflict van de piloten en het cabinepersoneel met Ryanair draait vooral om de arbeidsvoorwaarden die de budgetmaatschappij hanteert. Verder vinden de bonden in alle betrokken landen dat de lokale arbeidswetgeving van kracht moet zijn op de arbeidscontracten.