Ryanair stijgt al vanaf aanloopstrook op om geluidsboetes te vermijden TTR

05 april 2018

14u38

Bron: Belga 0 Om boetes wegens geluidsoverlast te vermijden, stijgt Ryanair op Brussels Airport al vanaf de zogenaamde aanloopstrook op. Dat is de locatie op de startbaan waar het vliegtuig normaliter zijn aanloop neemt om op te stijgen. Tussen 1 januari 2017 en 30 september 2017 stegen 98 procent van de Ryanair-vluchten op vanaf de aanloopstrook. In dezelfde periode in 2016 ging het slechts om 13 procent. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot op een schriftelijke vraag van Tim Vandenput (Open Vld).

Sinds verscheidene maanden stelt Belgocontrol volgens Bellot vast dat de piloten van Ryanair vragen om met hun toestel al vanaf de aanloopstrook te mogen opstijgen en de aanloop dus vroeger te beginnen. In functie van de vertrekterminal kan er op baan 25R vanaf drie verschillende plaatsen worden opgestegen. Ryanair wil op die manier het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op grotere hoogte overvliegen om boetes wegens geluidsoverlast te vermijden.

"Indien de luchtverkeersleider van Belgocontrol daar geen probleem in ziet, gaat hij in op een dergelijk verzoek van de piloot. Een dergelijk verzoek mag niet om veiligheidsredenen worden geweigerd door de luchtverkeersleider, want de piloot is de enige die kan bepalen welke afstand nodig is om op te stijgen in functie van het gewicht en de prestaties van zijn toestel en van de weersomtandigheden", aldus Bellot.