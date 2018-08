Ryanair schrapt op 10 augustus 104 vluchten van en naar België ADN

03 augustus 2018

16u50

Bron: Belga 0 De Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair annuleert op 10 augustus 104 vluchten van en naar België, wegens de oproep aan de piloten om die dag te staken. Dat meldt Ryanair.

"Omdat de pilotenvakbonden in België opgeroepen hebben tot een staking op 10 augustus, zien we ons jammer genoeg verplicht om 104 vluchten van en naar België te annuleren op meer dan 2.400 Europese vluchten die dag", zo meldt Ryanair in een persbericht.

Ryanair geeft aan dat de getroffen klanten al op de hoogte gebracht zijn via e-mail of sms en overgeboekt worden naar een andere Ryanair-vlucht (of hun geld terugkrijgen). "We verontschuldigen ons bij onze klanten voor de hinder door deze stakingen", klinkt het.



De oproep aan de Belgische piloten om op 10 augustus te staken kwam er woensdag. Het is nog onduidelijk in welke mate die oproep gevolg zal krijgen. Toch heeft Ryanair vandaag de vlucht vooruit willen nemen en de getroffen passagiers een week op voorhand op de hoogte gebracht.

Werknemers van Ryanair in heel Europa vragen al maanden een echte sociale dialoog en de toepassing van de arbeidswetgeving van het land waar de luchtvaartmaatschappij actief is. De ontevredenheid is intussen uitgemond in een reeks acties en stakingen in verschillende landen. Ook Ierse piloten hebben deze zomer al verscheidene dagen het werk neergelegd.