Ryanair schrapt 20 procent van de vluchten in oktober MDG

18 september 2020

10u51

Bron: Belga 2 De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt 20 procent van haar vluchten in oktober, zo kondigt het bedrijf vrijdag aan.

Midden augustus had Ryanair al een vermindering van de capaciteit met 20 procent aangekondigd. De nieuwe daling komt daar bovenop.

Ryanair zal bijgevolg in oktober maar 40 procent van de vluchten aanbieden in vergelijking met oktober vorig jaar. Tot nu toe ging de budgetvlieger, die ook vliegt van en naar Charleroi en Zaventem, uit van de helft. Volgens Ryanair zijn de capaciteitsverminderingen noodzakelijk omdat de reisbeperkingen in de Europese Unie voortdurend veranderen, waardoor reizigers niet meer op voorhand durven boeken.

Nog geen nieuws over winterschema

Volgens Ryanair is het nog te vroeg om definitieve beslissingen te nemen over het winterschema dat van november tot maart duurt. “We denken dat het aanbod in de winter op ongeveer de helft zal liggen van de normale capaciteit in de winter, maar we zijn niet zeker of we die zetels zelfs gevuld zullen krijgen”, zei Ryanair-topman Michael O’Leary vorige week in een interview met Belga. Maar vrijdag sloot Ryanair niet uit dat de capaciteit tijdens de winter ook eerder rond de 40 procent zal liggen.

De luchtvaartsector leek in juni en juli het herstel te hebben ingezet na de coronalockdowns tijdens de lente, maar door heropflakkeringen van het virus in vele landen, is de vraag naar vliegreizen sinds midden augustus opnieuw ingestort. Lufthansa-topman Carsten Spohr bijvoorbeeld zei deze week volgens persbureau Bloomberg aan het personeel dat de maatschappij voor oktober maar een tiende van de reserveringen heeft die ze vorig jaar op hetzelfde moment had.

