Ryanair dreigt ook kwart van piloten in België te ontslaan kv

26 mei 2020

04u44

Bron: Belga 0 Lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair dreigt er ook mee een kwart van de piloten met thuisbasis in België te ontslaan. Dat zegt pilotenvereniging BeCA (Belgian Cockpit Association) in een mededeling.

De Franstalige christelijke vakbond CNE had gisteren al laten verstaan dat de onderneming van plan is om 30 leden van het cabinepersoneel in België te ontslaan. Maar volgens BeCA wil de onderneming ook het personeelsbestand bij de piloten terugdringen. "In een brief van 14 mei 2020 aan de BeCA dreigt Ryanair ermee om 25% van zijn piloten met thuisbasis in België te ontslaan", zo staat in een mededeling.

De pilotenvereniging klaagt aan dat Ryanair doelbewust de Belgische wetgeving probeert te omzeilen. "In zo'n geval van collectief ontslag bepaalt de Belgische wetgeving dat de Renault-procedure moet worden opgestart", zo klinkt het. "De maatschappij heeft echter niets in die zin opgestart en negeert bewust het arbeidsrecht in ons land."



Voorts beschuldigt BeCA Ryanair ervan de coronacrisis als voorwendsel te gebruiken om verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten opzij te schuiven. "Het is de hoogste tijd dat de maatschappij een maatschappelijk verantwoordelijke werkgever wordt en respect opbrengt voor haar werknemers en hun fundamentele rechten en dat ze niet alleen aandacht heeft voor de belangen van haar aandeelhouders", zo luidt de kritiek.