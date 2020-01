Ryanair doet het volgende zomer met een vliegtuig minder in Zaventem en haalt Boeing 737 MAX weg AW

07 januari 2020

19u28

Bron: Belga 0 De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair zal tijdens het volgende zomerseizoen één vliegtuig minder stationeren op Brussels Airport. Dat heeft Ryanair bevestigd, na berichten van enkele Franstalige media. Donderdag volgt overleg met de vakbonden over de impact op het personeel.

"Zoals we in december hebben aangekondigd, moeten we door de late levering van Boeing MAX-vliegtuigen een aantal basissen sluiten of kleiner maken tijdens de zomer van 2020. Daarom zal er in april één vliegtuig worden weggehaald uit Zaventem", zegt een woordvoerster van Ryanair.

Wat de impact is van de beslissing op de werknemers, is nog niet duidelijk. De directie van de maatschappij zal donderdag overleggen met de vakbonden van piloten en cabinepersoneel om de impact zo klein mogelijk te houden. Maar, zo waarschuwt ze al, "de mogelijkheid om piloten, stewards en stewardessen in een andere basis te onder te brengen, zijn door de gemelde capaciteitsreducties erg beperkt".

Aan vakbondszijde wordt het overleg van donderdag bevestigd, over "een mogelijke reductie op Brussels Airport".

De Franstalige krant La Libre berichtte gisteren als eerste over de geplande inkrimping op Zaventem, van vier naar drie gestationeerde toestellen. Op de vraag of er ook in Charleroi maatregelen komen, antwoordde Ryanair niet.

Boeing 737 MAX

Alle Boeing 737 MAX-vliegtuigen worden sinds midden maart wereldwijd aan de grond gehouden, na twee dodelijke crashes op enkele maanden tijd. Ryanair had veel dergelijke vliegtuigen besteld en had er tegen de zomer al een zestigtal moeten krijgen, maar het verwacht er nu nog maar een handvol tegen na de zomer. Daardoor moest de budgetvlieger zijn groeiplannen voor het zomerseizoen al enkele malen terugschroeven.