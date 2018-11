Ryanair annuleert eenzijdig geplande onderhandeling met vakbonden ADN

15 november 2018

16u43 3 Overleg tussen Ryanair en een Belgische vakbondsdelegatie over de toepassing van de Belgische arbeidswetgeving is met een valse noot begonnen. Het overleg kon niet starten omdat Ryanair niet wil onderhandelen met de piloten en het cabinepersoneel samen, aldus de bonden.

De Ierse lagekostenmaatschappij en de vakbonden sloten eind oktober een cao waarin staat dat ten laatste vanaf 31 januari de Belgische arbeidswetgeving zal worden toegepast op het Ryanair-personeel in België.

De uitwerking van die cao was voer voor nieuwe overlegmomenten. De eerste vond vandaag plaats. Maar, zo zegt LBC-NVK-secretaris Hans Elsen, veel overleg is er niet geweest. Ryanair wou immers niet praten met de piloten en het cabinepersoneel samen. “Dat is blijkbaar hun bedrijfsbeleid. Maar het arbeidsrecht zegt dat het de vakbonden zijn die bepalen hoe hun delegatie is samengesteld”, aldus Elsen. “We moeten dus vaststellen dat in de praktijk Ryanair het bedrijfsbeleid nog steeds boven het arbeidsrecht plaatst”.

Hoe het nu verder moet, is onduidelijk. Nieuwe overlegdata zijn niet vastgelegd. Begin december maken de vakbonden op Europees niveau wel een evaluatie op. Ook loopt nog steeds een stakingsaanzegging. “Maar staken doen we liever niet. Onze deur staat open. We hopen dat Ryanair knopen doorhakt”, aldus nog de vakbondsman.

“We zitten in een impasse”, verwoordt CNE-secretaris Yves Lambot het. CNE is dan ook ongerust over het verdere verloop van het overleg.