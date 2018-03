Ryan (14) belandt in ziekenhuis door pesters die lachen met zijn uiterlijk. Zijn moeder trekt aan alarmbel Bart Boterman

18 maart 2018

12u55

Bron: eigen berichtgeving 0 Pesters hebben ervoor gezorgd dat de 14-jarige Ryan Cockx uit Oudenburg zijn weekend noodgedwongen in een ziekenhuisbed moest doorbrengen. De jongen uit het tweede jaar elektromechanica van het Atlas Atheneum in Gistel liep vrijdag na schooltijd een hersenschudding op. Op weg naar de bus werd hij ten val gebracht.

“Mijn zoon kwam met zijn hoofd op de grond terecht en liep een schaafwonde op aan zijn achterhoofd. Eens thuisgekomen, begon hij duizelig te worden en draaiden zijn ogen verschillende keren weg. Ik zat nog op het werk, maar mijn dochter belde in paniek om te zeggen dat het niet goed ging met haar broer. In het ziekenhuis werd een hersenschudding vastgesteld. Hij heeft er twee nachten moeten verblijven”, zegt zijn moeder Sara Bultinck. De vrouw zal naar eigen zeggen klacht indienen bij de politie en opnieuw bij de directie aankloppen.

Radeloos

“Ik word er radeloos van en weet niet goed meer wat ik moet doen om het pesten van mijn zoon te stoppen. Het is al twee jaar, eigenlijk sinds hij er op school zit, aan de gang en het gaat van kwaad naar erger. Vorig jaar werden bijvoorbeeld zijn veters aan elkaar vastgebonden op de bus. Ryan had niets door en viel toen hij van de bus wilde stappen. Het gevolg was een gapende kniewonde die genaaid moest worden. Ook toen ben ik naar de directie geweest om het pesten aan te kaarten. Men verzekerde mij dat ze de jongeren in kwestie erover gingen aanspreken, maar het pesten gaat gewoon verder. Gebeurt het niet op school, dan wel na schooltijd of in de sportvereniging. Ryan wil zelfs niet meer gaan voetballen omdat een van de pestkoppen ook in zijn voetbalclub zit. De laatste maanden werkt het pesten nog meer in op zijn gemoed en eet hij nog amper. Als hij thuis komt, verdwijnt hij stilletjes en ingetogen naar zijn kamer. Voor Ryan is dat abnormaal en ik merk meteen dat hij weer werd gepest”, aldus de moeder van Ryan.

Gepest om uiterlijk

Volgens de vrouw wordt haar zoon gepest vanwege zijn uiterlijk. “Zijn onderkaak staat te veel naar voor en daar wordt de spot mee gedreven. Ryan kan pas worden geopereerd indien zijn kaakbeen volgroeid is. Ik moet het met lede ogen aanzien en wil oproepen om een halt toe te roepen aan pesten. Het kan trauma's veroorzaken die jongeren voor de rest van hun leven meedragen of zelfs nog dramatischer aflopen”, aldus moeder Sara.

Ze postte ook een bericht op Facebook over de situatie van haar zoon, om pesten aan te kaarten. Het bericht werd bijna 2.000 keer gedeeld intussen. "De reacties doen hem eigenlijk enorm deugd. Velen steken hem een hart onder de riem en zeggen dat het niet zijn fout is. Want het probleem is dat hij zichzelf de schuld geeft voor het pestgedrag van anderen, en dat mag zeker niet gebeuren."