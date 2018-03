Ryan (14) belandt in ziekenhuis door pesters die lachen met zijn uiterlijk. School reageert: "We zullen hier stevig gevolg aan geven" Bart Boterman

18 maart 2018

12u55

Bron: eigen berichtgeving 0 Pesters hebben ervoor gezorgd dat de 14-jarige Ryan Cockx uit Oudenburg zijn weekend noodgedwongen in een ziekenhuisbed moest doorbrengen. De jongen uit het tweede jaar elektromechanica van het Atlas Atheneum in Gistel liep vrijdag na schooltijd een hersenschudding op. Op weg naar de bus werd hij ten val gebracht. " We dachten nochtans dat het pesten van Ryan was gestopt na onze klasgesprekken. Onze school is enorm geschrokken en tolereert dit niet", reageert de directrice.

"Mijn zoon kwam met zijn hoofd op de grond terecht en liep een schaafwonde op aan zijn achterhoofd. Eens thuisgekomen, begon hij duizelig te worden en draaiden zijn ogen verschillende keren weg. In het ziekenhuis werd een hersenschudding vastgesteld. Hij heeft er twee nachten moeten verblijven", getuigt zijn moeder Sara Bultinck. De jongeman blijft nog tot woensdag thuis op doktersadvies.

Radeloos

"Ik word er radeloos van, want het gaat van kwaad naar erger. Het is al twee jaar aan de gang, eigenlijk van sinds hij er op school zit. Vorig jaar werden bijvoorbeeld zijn veters aan elkaar gebonden op de bus. Ryan had niets door en viel toen hij van de bus wilde stappen. Het gevolg was een gapende kniewonde die genaaid moest worden. Ook toen ben ik naar de directie geweest om het pesten aan te kaarten. Men verzekerde mij dat ze het probleem zouden aanpakken, maar ik stel vast dat het gewoon verder gaat", aldus de moeder.

"Dit kunnen we niet tolereren"

De directie bevestigt dat ze al langer afweten van pesterijen tegen Ryan. "Er zijn verschillende klasgesprekken geweest om het pesten te doen stoppen en we hadden in februari ook de Week Tegen Pesten. We dachten dat dit nu eindelijk achter de rug was en zijn daarom extra geschrokken over wat er met onze leerling is gebeurd aan de bushalte. Dit kunnen we absoluut niet tolereren. Er zijn blijkbaar verschillende getuigen en morgen zoeken we uit wie hiervoor verantwoordelijk is", reageert Ine Lievens, directrice van het Atlas Atheneum. Pas dit weekend vernam ze wat er aan de aan de bushalte, op enkele honderden meters van de school, gebeurde.

"We grijpen steeds in als we iets van pesten afweten, maar meestal gebeurt het voor of na schooltijd of in de pauze. Slachtoffers komen het niet altijd melden uit schaamte of omdat ze bang zijn voor meer pesterijen. Er is moeilijk vat te krijgen op het fenomeen. Ik kan echter niet begrijpen hoe sommigen er plezier uit halen. We zullen hier in elk geval stevig gevolg aan geven", besluit de directrice. Ze zit morgen ook samen met de ouders van Ryan.

Gepest om uiterlijk

Ryan wordt volgens zijn moeder overigens gepest door zijn uiterlijk. "Zijn onderkaak staat te veel naar voor en hij kan pas worden geopereerd indien zijn kaakbeen volgroeid is. Enkele jongeren blijven er echter de spot mee drijven. Ryan wil zelfs niet meer gaan voetballen omdat een van de pestkoppen ook in zijn voetbalclub zit. Het werkt op zijn gemoed, hij wordt heel ingetogen en zijn eetlust vermindert. Ik moet het met lede ogen aanzien en wil oproepen om een halt toe te roepen aan pesten", besluit moeder Sara.

Ze postte al een oproep tegen pesten op Facebook met het verhaal van haar zoon. Het bericht werd inmiddels meer dan 2.000 keer gedeeld. "De reacties doen hem eigenlijk enorm deugd. Velen steken hem een hart onder de riem en zeggen dat het niet zijn fout is. Want het probleem is dat hij zichzelf de schuld geeft voor het pestgedrag van anderen, en dat mag zeker niet gebeuren."