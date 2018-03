RVA ziet meer dan helft onterecht uitgekeerde uitkeringen nooit terug RVA

23 maart 2018

17u44

Bron: Belga 0 Er moet nog voor 290 miljoen euro aan allerlei onterecht uitbetaalde uitkeringen terugvloeien naar de RVA. Maar de overheid gaat er van uit dat ze daar maar 123 miljoen euro van zal terugzien. Dat blijkt uit het jaarverslag.

De RVA vorderde vorig jaar 99,8 miljoen euro aan allerlei uitkeringen terug, overwegend werkloosheidsuitkeringen. Het gaat om uitkeringen die onterecht zijn uitgekeerd, door fraude en misbruik, maar ook door foutieve aanvragen.

Dat geld terugvorderen is niet altijd evident. De terugvorderingen worden vaak betwist en er is de moeilijke financiële situatie van de schuldenaren. Ze zitten vaak in schuldbemiddeling of betalen in gespreide afbetalingsplannen.

Al die bedragen die terugbetaald moeten worden, stapelen zich op. De RVA moet in totaal nog 290,4 miljoen euro aan uitkeringen terugkrijgen. Maar de RVA gaat er van uit dat niet iedereen dus zal kunnen terugbetalen. De overheidsinstelling rekent er op dat 123 miljoen euro zal kunnen worden gerecupereerd. Of met andere woorden: 167 miljoen euro aan onterecht uitbetaalde uitkeringen zal ze nooit terugzien.