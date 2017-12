RVA: "Spoorwerknemers werkten jarenlang te veel en krijgen daar nu een vergoeding voor" HA SI

Bron: Belga, VTM NIEUWS 7 Photo News (Archieffoto) De spoorwegondernemingen NMBS, Infrabel en HR Rail zijn jarenlang in de fout gegaan bij de berekening van de werkuren van de personeelsleden die in een regime van vier vijfde werken. Daardoor zou De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) teveel geld uitgekeerd hebben. De RVA laat weten dat hun berekening inderdaad niet klopt, maar dat de spoorwerknemers niet te veel uitgekeerd kregen. De werknemers hebben namelijk meer gewerkt dan ze wettelijk moesten.

De RVA heeft een brief naar HR Rail gestuurd met de vraag om de situatie vanaf 1 januari 2018 recht te trekken. Het spoorwegpersoneel zal niets moeten terugbetalen. "We gaan ervan uit dat ze van goede wil waren", zegt Michèle Baukens, adviseur-generaal bij RVA.

De compenserende toelage van de personeelsleden van NMBS, Infrabel en HR Rail die in een systeem van vier vijfde werken, moet eigenlijk berekend worden op basis van een 38-urenweek. Maar tot nu toe werd er voor de betrokken personeelsleden altijd uitgegaan van een 4/5-regeling op basis van een 40-urenweek. Daardoor werkten de personeelsleden 32 in plaats van 30,4 uur en ontvingen ze het daarmee overeenstemmende salaris (84,21 procent in plaats van 80 procent). In totaal zouden miljoenen euro's te veel zijn uitbetaald door de RVA.

Die manier van berekenen is fout, maar dat wil niet zeggen dat de werknemers van de NMBS, Infrabel en HR Rail jarenlang te veel kregen betaald. Ze hebben ook effectief meer uren gewerkt dan ze wettelijk moesten, bevestigt de RVA aan VTM NIEUWS.

De fout kwam aan het licht nadat een van de spoorwerknemers een vraag had gesteld over de arbeidstijd.