RVA onderzoekt of 'escorte Lynn' onterecht een werkloosheidsuitkering kreeg

13 juli 2019

11u19

Bron: Belga 14 De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening onderzoekt of de escortdame in de zaak rond N-VA-parlementslid Kris Van Dijck onterecht een werkloosheidsuitkering heeft gekregen. Dat schrijven verschillende kranten. Het kabinet van minister van Werk Wouter Beke (CD&V) bevestigt.

'Escorte Lynn' kwam afgelopen week samen met toenmalig Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) in opspraak na een artikel op de website van P-magazine. De vrouw zou aan de slag geweest zijn bij de betwiste vennootschap E-Media, die twee jaar na de oprichting failliet ging, waarna ze aanspraak kon maken op een vergoeding uit het Fonds Sluitingen Ondernemingen (FSO). Van Dijck zou haar daarbij hebben geholpen door het kabinet van toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) te vragen spoed te zetten achter het dossier.

Mogelijk kreeg de escortdame ook een werkloosheidsuitkering. De RVA onderzoekt of dat inderdaad zo is, en of die uitkering dan al dan niet gerechtvaardigd was, bevestigt de woordvoerster van huidig minister van Werk Wouter Beke (CD&V). Als blijkt dat de escorte onterecht een uitkering opstreek, kunnen sancties volgen, aldus het kabinet-Beke. In het geval van bedrog beschikt de RVA over een termijn van 5 jaar om de terugbetaling van de uitkeringen te eisen.