RVA: “Nog ongeveer 340.000 tijdelijk werklozen wegens corona in juli” TTR

28 augustus 2020

16u32

Bron: Belga 0 Tijdens de maand juli waren er in België nog ongeveer 340.000 mensen die een of meerdere dagen tijdelijk werkloos waren vanwege de coronacrisis. Dat is minder dan een derde dan in april, toen hun aantal piekte op 1,17 miljoen, zo blijkt vandaag uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Werkgevers maakten vooral gebruik van de tijdelijke werkloosheid door de Covid-19-maatregelen in de maanden maart, april en mei, met respectievelijk 967.438, 1.170.461 en 930.021 door de RVA betaalde werknemers. Toen waren de coronamaatregelen nog het strengst. In juni was er al een stevige daling (569.603), en die zette zich in juli voort.

Ook het aantal werkgevers dat de regeling inroept, is aan het dalen. In maart, april en mei waren het er steevast meer dan 115.000, in juli nog ruim 50.000. Een betrokken werknemer was in juli gemiddeld 8,13 dagen tijdelijk werkloos. Op de piek in april was dat 15,84 dagen.

Het systeem van tijdelijke werkloosheid door corona liep normaal eind augustus af. Maar het wordt tot het einde van het jaar verlengd voor bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, zo maakte minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) woensdag nog bekend.

Volgens een raming zou de tijdelijke werkloosheid sinds het begin van de crisis tot en met december zowat 3 miljard euro kosten.