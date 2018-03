Ruzie tussen twee vrachtwagenchauffeurs kent fatale afloop in Gent kv

05 maart 2018

19u05

Bron: Belga 0 Een 40-jarige Macedonische vrachtwagenchauffeur die verdacht wordt van het doodsteken van een 34-jarige landgenoot, is aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent. Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Het incident gebeurde zaterdag omstreeks 19.45 uur aan de Australiëlaan, op de hoek met de Afrikalaan, in Gent. Er was een vechtpartij tussen twee vrachtwagenchauffeurs, allebei van Macedonische nationaliteit. Het 34-jarige slachtoffer werd hierbij dodelijk getroffen. De verdachte kon worden opgepakt. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Die liet hem aanhouden voor doodslag.

De man verschijnt woensdag voor de raadkamer, die zal beslissen over zijn aanhouding.