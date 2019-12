Ruzie over geluidsoverlast dakwerken eindigt in schietincident: veertiger in levensgevaar mvdb

31 december 2019

14u29

Bron: RTL Info - La Libre 0 Charleroi Een man verkeert in levensgevaar na een zwaar uit de hand gelopen burenruzie in Marchienne-au-Pont, een deelgemeente van Charleroi. Een 67-jarige buurman schoot maandagvoormiddag twee keer op Jean-Yves Wargnies, die in het hoofd werd geraakt. Het slachtoffer is oud-deelnemer aan de Franstalige editie van talentenjacht Star Academy. De veertiger voerde dakwerken uit aan zijn woning toen de buur boos op hem toeliep.

De geluidsoverlast van de dakwerken zou de aanleiding tot de schietpartij in de rue de Congo zijn, verklaarde substituut Sandrine Vairon van het parket van Charleroi aan RTL Info.

De ruzie omstreeks 10.50 uur ontaardde snel. De zestiger schoot enkele keren in de lucht, waarop Wargnies van zijn ladder stapte en duidelijk maakte de politie te bellen. De verdachte klom hierna zelf op de ladder en schoot op Wargnies. Hij werd geraakt in het been en probeerde weg te lopen. De buurman volgde hem en schoot een tweede keer. De kogel belandde in het hoofd.

De zestiger gaf zich even later meteen over aan het zwaarbewapende interventieteam van de lokale politie van Charleroi. Wargnies is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert nog steeds in levensgevaar.

De zestiger wordt beschuldigd van poging moord en overtreding van de wapenwet. Hij is voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De man heeft een rijk gevuld strafblad met eerdere veroordelingen voor geweldplegingen en bedreigingen.

Wargnies is een bekend gezicht in de omgeving van Charleroi. Hij nam in 2002 deel aan Star Academy en opende twee jaar geleden een taverne die hij inmiddels heeft overgelaten.