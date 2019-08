Ruzie om nieuwe partner loopt helemaal mis: zoon (24) mept ex-vriend (34) van moeder hersendood TMA

03 augustus 2019

15u21

Bron: Belga 32 In Luik is een 24-jarige man opgepakt omdat hij de ex-vriend van zijn moeder hersendood heeft geslagen. Dat heeft de politie van Luik bevestigd.

Het slachtoffer, een 34-jarige man die onlangs is vrijgelaten uit de gevangenis van Jamioulx, was naar de woning van zijn ex-vriendin gegaan aan de Quai de la Boverie. Daar deed de nieuwe partner van die vriendin de deur open en dat was niet naar de zin van het slachtoffer.



Het kwam tot een ruzie, waarbij ook de zoon van de vrouw zich in de discussie mengde. Die zoon begon met de vuisten te slaan op het slachtoffer. De ex-vriend viel bewusteloos neer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens het parket is de man hersendood.