Ruzie loopt uit de hand in Luik: leerling neergestoken

HA

11 oktober 2018

Bron: Belga

Bij een steekpartij in een park naast een school in Luik is een leering gewond geraakt. Het slachtoffer kreeg het aan de stok met een andere scholier, waarop die een mes bovenhaalde en de tiener neerstak.