Rutten: “Was nooit de bedoeling regering op links op de been te brengen” TT

19 december 2018

10u14

Bron: VTM Nieuws, Belga 9 Wie treft er schuld voor de val van de regering? De linkse oppositiepartijen wijzen naar Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten. Die torpedeerde met een tweet in hun ogen de opening op links van premier Michel. Maar Rutten ontkent dat ten stelligste. “Het was nooit de bedoeling een regering op links op de been te brengen”, zei ze vanmorgen in de studio’s van VTM Nieuws.

“Wij hebben geprobeerd, tot op vandaag, om dit Zweedse project met hart en ziel te verdedigen”, vindt Rutten. Ze noemt het ontzettend jammer dat de vier voormalige regeringspartijen hun werk niet hebben kunnen afmaken.

Nadat premier Michel gisteren forse inhoudelijke toegevingen in het vooruitzicht stelde van de linkse oppositie, in de hoop op die manier te kunnen vermijden dat ze een motie van wantrouwen zouden indienen, stuurde Rutten een opvallende tweet de wereld in. “Afwerken waar we meer dan vier jaar aan gebouwd hebben. Meer jobs, meer koopkracht en meer welvaart. Daarom zijn de begroting en de jobsdeal zo belangrijk. Dat is en blijft onze focus”, klonk het.

Afwerken waar we meer dan vier jaar aan gebouwd hebben. Meer jobs, meer koopkracht en meer welvaart. Daarom zijn de begroting en de jobsdeal zo belangrijk. Dat is en blijft onze focus. Gwendolyn Rutten(@ RuttenGwendolyn) link

“Wat is het nu?”

De linkse partijen reageerden verbaasd. Want waarom maakte Michel dan een opening naar links? Groen-fractieleider Kristof Calvo vroeg zich af “wat het nu is?” Sp.a en PS kondigden daarop samen met Groen en Ecolo aan dat ze toch een motie van wantrouwen zouden indienen om Michel zo te dwingen kleur te bekennen.

Maar over de veelbesproken tweet zei Rutten vanmorgen dat het sowieso “nooit de bedoeling is geweest om een regering op links” op de been te brengen. “Dat is altijd zo afgesproken. Sp.a en PS waren al van ‘s ochtends aan het zeggen dat ze een motie van wantrouwen op tafel zouden leggen.”

Hetzelfde geluid was vanmorgen te horen bij Maggie De Block: “Sp.a, de ps en de Groenen hadden een motie van wantrouwen klaar, meneer Calvo stond er al mee te zwaaien. Dus wat dat betreft gaan we niet ‘zwarte pieten’”, klonk het.

“Wilden de motie wel intrekken”

Groen en sp.a verdedigen zich door te zeggen dat ze Michel 48 uur de tijd wilden geven om met concretere plannen te komen. Wanneer er een motie van wantrouwen ingediend wordt, kan die sowieso pas na 48 uur worden gestemd.

“Het plan voor de motie was inderdaad klaar, maar door de speech (van premier Michel, TT) zijn we van houding veranderd”, zegt sp.a-voorzitter John Crombez. “Het plan was dan ook om de motie in te trekken na de speech. Maar iets voor 19 uur gisteravond liet Open Vld al weten het niet eens te zijn met wat de premier gezegd heeft. Zelfs met een minderheidsregering raakten ze het nog niet eens. En daarom heeft de premier beslist om de stekker eruit te trekken.”

De woordvoerder van Crombez verduidelijkt dat het wel degelijk de bedoeling was om de motie gisteren in te dienen, maar dat ze die morgen mogelijk wilden intrekken. “Dat zou dan gebeuren als er aan de voorwaarden van sp.a voldaan werd”, klinkt het.