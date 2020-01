Rutten tijdens nieuwjaarstoespraak: “Wij zullen onze ziel nooit verkopen” ttr

20 januari 2020

18u46 70 “Wij hebben niemand nodig om ons te les te spellen over wat liberaal zijn betekent. Wij zullen onze ziel nooit verkopen”. Dat heeft Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten gezegd op de nieuwjaarsreceptie van haar partij. Ze zei verder dat ze niet wil terugkomen op de hervormingen die de regering-Michel heeft doorgevoerd. “Daar raken we niet aan. Maar het werk is niet af, er moet nog meer gebeuren”, aldus Rutten.

Voorts zei Rutten tijdens haar nieuwjaarstoespraak dat ze voor de verhoging van de laagste pensioenen is. “Voor ons is dat niet zomaar een politieke opening of een signaal. We menen het. Dat staat in ons programma. Liberaal is ook altijd sociaal”, klonk het. Ook benadrukte ze dat “de belastingen verder naar omlaag moeten” en dat “werken nog meer en beter moet lonen”.

Daarnaast zei de Open Vld-voorzitter dat ze graag samen met de Franstalige liberalen van MR in een nieuwe regering wil stappen. “Als de politiek elkaar tegenwerkt, betaalt de burger de factuur. We hebben nood aan meer samenwerking in dit land. We doen dat met onze vrienden van de MR. L’union fait la force”, aldus Rutten.



N-VA-voorzitter Bart De Wever leek tijdens zijn nieuwjaarstoespraak een sneer uit te delen naar Rutten door te stellen dat N-VA “nooit in een regering zal stappen louter voor de meerdere eer en glorie van partijtoppers die graag minister of zelfs eerste minister willen worden”. Rutten op haar beurt repte met geen woord over N-VA tijdens haar speech.

Zonder de partij bij naam te noemen, benadrukte Rutten voor de militanten en voor kersvers MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wél dat haar partij niemand nodig heeft om voor te schrijven wat het is om liberaal te zijn. “Wat we wel of niet mogen doen, dat zullen wij zelf wel bepalen”, aldus Rutten. “We vechten voor onze idealen. Zéker als we worden aangevallen”.

Als wij zwijgen in deze jaren 20, komen er onherroepelijk opnieuw donkere jaren 30 aan Gwendolyn Rutten

Rutten zette zich ook af tegen de toenemende onverdraagzaamheid in ons land, met onder meer een verwijzing naar het toekomstig asielcentrum in Bilzen waar brand werd gesticht. “Als wij zwijgen in deze jaren 20, komen er onherroepelijk opnieuw donkere jaren 30 aan”, sprak ze de leden toe.

Een andere bedreiging schuilt volgens Rutten in het recht op zelfbeschikking dat volgens haar onder druk staat. Ze citeerde daarbij de “conservatieve krachten” die de euthanasiewet in twijfel trekken. Elke wet moet regelmatig tegen het licht worden gehouden, “maar tegen iedereen die aan het recht om waardig te sterven wil raken, zeg ik: no way”, klonk het. “Integendeel, wij gaan het recht op zelfbeschikking nog uitbreiden. We willen ook mensen met dementie de mogelijkheid geven om waardig te sterven”.

Het was mogelijk de laatste nieuwjaarstoespraak van Rutten als voorzitster. Binnenkort staan nieuwe voorzittersverkiezingen geprogrammeerd en Rutten heeft nog niet aangegeven of ze opnieuw kandidaat zal zijn.

Meer over Gwendolyn Rutten

politiek