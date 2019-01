Rutten sneert naar N-VA: “Als we de voordeur sluiten, kan het niet dat iemand VIP-tickets verkoopt voor de achterdeur” jv

21 januari 2019

20u02

Bron: belga 1 Klimaat, samenleving en economie. Dat zijn de drie prioriteiten waarmee Open Vld het verschil wil maken. En als het van partijvoorzitter Gwendolyn Rutten afhangt, valt orde op zaken stellen op migratie daar ook onder. "Regels zijn regels, voor iedereen. Als we de voordeur sluiten, kan het niet dat iemand VIP-tickets verkoopt voor de achterdeur. We hebben opnieuw een betrouwbaar bestuur nodig", aldus Rutten.

De liberale troepen trokken vanavond naar het Kanal Centre Pompidou in Brussel voor hun traditionele nieuwjaarsreceptie. En ze kwamen met best veel: vorig jaar stond de teller op 2.200 aanwezigen. Dit jaar waren het er liefst 2.700. Ook premier Charles Michel tekende present.

En die militanten losten een eerste applaussalvo toen voorzitster Rutten hen bedankte voor hun inzet richting de lokale verkiezingen van 14 oktober. "We leveren vandaag 75 burgemeesters, we besturen in de helft van het land, we zijn met 1.200 raadsleden. De steden en gemeenten kleuren blauw", luidde het.

Rutten wil op die "blauwe golf" verder gaan, met drie prioriteiten: economie, samenleving en klimaat. "Het klimaat is te belangrijk om aan mensen met het vingertje te laten. Onze samenleving is te belangrijk om ze aan extremisten te laten. En de economie is te belangrijk om ze aan de socialisten te laten", aldus de liberale voorzitster, die haar partij als "het alternatief" in de markt plaatste.

Ze wil ook verder bouwen op de "stevige fundamenten" die de voorbije legislatuur werden gelegd. "Links staat klaar om de klok terug te draaien en af te breken wat we samen hebben opgebouwd. Aan de andere kant komt het communautaire spook weer boven. Zij kiezen voor stilstand, afbraak en zelfs voor onbestuurbaarheid", luidde het. "Ik zeg het klaar en duidelijk tegen allebei: niet met ons."

Binnen de prioriteit samenleving valt ook het domein migratie - een bevoegdheid die Maggie De Block na het vertrek van N-VA uit de regering-Michel erfde van Theo Francken. Haar naam werd door het publiek ook gescandeerd toen Rutten haar prees als de vrouw op wie ons land kan rekenen om opnieuw voor een streng en rechtvaardig asielbeleid te zorgen.

Daarbij hoorde ook een duidelijke sneer richting het vermeend gesjoemel met humanitaire visa via een Mechels N-VA-gemeenteraadslid. Rutten stelde Open Vld voor als de partij die "altijd eerlijk en betrouwbaar" orde op zaken heeft gesteld op migratie. "Regels zijn regels, voor iedereen. Als we de voordeur sluiten, kan het niet dat iemand VIP-tickets verkoopt voor de achterdeur", aldus Rutten.

Meer over Gwendolyn Rutten

politiek