Rutten (Open Vld) en Francken (N-VA) trekken lijst in thuisgemeente TT

Gwendolyn Rutten en Theo Francken trekken de lijst in hun thuisbasis. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 zal Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten (42) de lijst van haar partij trekken in haar thuisbasis Aarschot. Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken de N-VA-lijst trekken in zijn eigen woonplaats Lubbeek.

Rutten werd in 2012 als lijstduwer van de Open Vld-lijst voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid van Aarschot met 695 voorkeurstemmen. Zij is er momenteel als schepen bevoegd voor mobiliteit en verkeersveiligheid, modernisering van stadsdiensten en kunst- en naschoolse opvang in een coalitie van CD&V, Open Vld en sp.a.

Bij deze verkiezingen zal Rutten het moeten opnemen tegen uittredend burgemeester André Peeters (CD&V) en Annick Geyskens (N-VA).

Francken in Lubbeek

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in zijn woonplaats in Lubbeek de N-VA-lijst trekken. Dat is vernomen bij waarnemend burgemeester en partijgenoot Tania Roskams, die tweede op de lijst zal staan. Schepen Davy Suffeleers neemt de derde plaats in.

Theo Francken trok ook in 2012 de N-VA-lijst in Lubbeek en haalde toen 1.349 voorkeurstemmen. Met 7 zetels op 23 werd de N-VA er de grootste partij. De N-VA vormde een coalitie met CD&V en Lubbeek Leeft. Na zijn intreden in de federale regering van Charles Michel en zijn aanstelling als staatssecretaris liet Francken zich als burgemeester vervangen door Roskams.