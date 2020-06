Rutten: “N-VA vroeg ons om in Vlaamse regering mét Vlaams Belang te stappen, we zouden rijkelijk beloond worden” mvdb

26 juni 2020

22u07

Bron: VRT 82 Als het aan de N-VA had gelegen, was de uiterst rechtse partij Vlaams Belang toegetreden tot de Vlaamse regering. Dat maakte oud-Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten duidelijk in het Canvas-programma ‘De Afspraak op Vrijdag’.

De regeringsvorming die uiteindelijk leidde tot de regering-Jambon I duurde naar Vlaamse normen extreem lang, namelijk 127 dagen. “We zaten een jaar geleden volop in de discussies waarin N-VA exact aan ons maar ook aan CD&V het verhaaltje voorhield en zei van ‘stap alsjeblieft mee in de regering N-VA, Vlaams Belang en jullie’”.



“We gaan jullie rijkelijk belonen, maar we willen het Vlaams Belang mee aan boord. Het heeft echt niet veel gescheeld. Het voorstel heeft op tafel gelegen, en is echt ernstig politiek afgetoetst. Alleen is mijn antwoord daar altijd glashelder op geweest. Neen, niet met ons.” De partij van Tom Van Grieken was de grote winnaar van de verkiezingen van 26 mei 2019. Het geflirt van N-VA met Vlaams Belang is volgens Rutten meteen ook de reden waarom de onderhandelingen met de Franstalige partijen voor de vorming van een federale regering zo stug verlopen.

.@RuttenGwendolyn vertelt hoe @de_NVA haar exact een jaar geleden probeerde te overtuigen om samen met @vlbelang een coalitie te vormen.

“We gaan jullie rijkelijk belonen, maar we willen @vlbelang mee aan boord.”#deafspraak #opvrijdag pic.twitter.com/71JVPTUKEf De Afspraak(@ deafspraaktv) link