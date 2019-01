Rutten: "N-VA hoeft Calimerohelm niet op te zetten in schandaal rond humanitaire visa" SPS

20 januari 2019

14u10

Bron: Belga 0 Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten vindt niet dat er bij de kritiek op N-VA in het schandaal rond de humanitaire visie sprake is van "politieke afrekening". "Men hoeft die Calimerohelm niet op te zetten", zo zei ze zondag in Het Nieuws van vtm. "Gewezen staatssecretaris Theo Francken zegt dat het gaat om één rotte appel. Maar het is wél een partijappel, en het is bovendien ook zijn mand", aldus Rutten.

Gewezen staatssecretaris Francken kreeg de voorbije dagen de wind van voren in het dossier van de humanitaire visa. Aanleiding is het schandaal rond het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam. Hij zou humanitaire visa hebben geregeld voor oosterse christenen, in ruil voor betaling. De man trad op als tussenpersoon voor het kabinet-Francken.

De manier waarop sommigen nu forse kritiek geven, is volgens Francken een staaltje van "politieke afrekening" en getuigt van "bloeddorst". Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever hekelt de "wellust" waarmee er in dit dossier op Francken en de N-VA geschoten wordt. "Het is het doel van andere partijen om ons uit evenwicht te brengen, om Theo electoraal een kopje kleiner te maken", zo zei De Wever gisteren.

Regels zijn regels

Dat N-VA daarmee in een soort slachtofferrol kruipt, begrijpt Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten dan weer niet. Zij vindt het terecht dat mensen boos zijn over dit dossier van "georganiseerde mensensmokkel". "Regels zijn regels, ook voor partijmilitanten van de N-VA", aldus Rutten. Zij vindt het vreemd dat N-VA nu de "Calimerohelm" op zet. "Francken gebruikt graag de ik-vorm als het goed gaat. Dan moet hij die ik-vorm ook gebruiken als het niet goed gaat", aldus Rutten.

Rutten toonde zich bij vtm ook verbaasd over de uitspraken van kandidaat-premier Jan Jambon. Die liet in een weekendinterview optekenen dat hij de onbestuurbaarheid van het land niet uitsluit. "Als dat de trigger is voor confederalisme, is dat een goede zaak", aldus Jambon. "Ik viel van mijn stoel toen ik dat las", reageert Rutten. "Hoe kan je nu kandidaat zijn om een land te leiden en dan hopen dat het onbestuurbaar wordt. Willen we dan een shutdown zoals in de VS? Wij willen met Open Vld net het omgekeerde en willen net een beter bestuur.”