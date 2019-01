Rutten kan binnenkort eed afleggen als burgemeester van Aarschot bvb

20 januari 2019

14u47

Bron: Belga 0 Het ziet ernaar uit dat Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten op korte termijn de eed kan afleggen als burgemeester van Aarschot. Die eedaflegging kon nog niet plaatsvinden omdat coalitiepartner sp.a in het verleden een andere voordrachtsakte had getekend. Maar minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft nu die eerdere voordrachtsakte geannuleerd. "Ik hoop voor het einde van deze maand de eed af te leggen", aldus Rutten in VTM NIEUWS.

Open Vld kwam op 14 oktober 2018 als grote overwinnaar uit de stembusslag in Aarschot. De partij vormde een meerderheid met N-VA en sp.a. Maar terwijl de vijf schepenen onlangs de eed konden afleggen, kon burgemeester Gwendolyn Rutten dat nog niet doen. Dat kwam omdat coalitiepartner sp.a eerder al (samen met CD&V en Groen) een andere voordrachtsakte had ondertekend.

Het was wachten tot Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) die eerdere voordrachtsakte annuleerde. Dat is afgelopen week gebeurd. "Ik heb afgelopen week eindelijk heel goed nieuws gekregen van minister Homans. Zij bevestigt dat die eerdere akkoorden van tafel gaan en dat er een nieuwe voordracht mag gebeuren. Die nieuwe akte is intussen ingediend. Ik hoop voor het einde van de maand de eed af te leggen", aldus Rutten.