Rutten: “Ik heb mijn nek uitgestoken voor een regering en daar ben ik zeker niet beschaamd om” Sven Van Malderen

31 januari 2020

10u31

Bron: Radio 1 20 Rond Gwendolyn Rutten is het een hele tijd windstil gebleven. In ‘De Ochtend’ kwam de Open Vld-voorzitster haar standpunt rond euthanasie verdedigen, maar ook de uitzichtloze situatie op federaal niveau kwam aan bod. “Ik heb mijn nek uitgestoken om een regering te proberen maken. Ik ben daar zeker niet beschaamd om”, klonk het.

“Of ik bewust de schaduw opgezocht heb? Regeringen worden niet gemaakt in radiostudio’s of in kranten. Ik snap heel goed dat angst voor de kiezer een rol kan spelen. Maar als iedereen om de haverklap opnieuw in zijn egelstelling kruipt, dan kom je er natuurlijk nooit. Noem me misschien ouderwets, maar ik werk liever achter de schermen.”

Rutten zette eind vorig jaar de forcing voor paars-groen. “Ik heb mijn nek uitgestoken om een regering te maken, ik ben daar niet beschaamd om. Maar dat doe je niet enkel met gelijkgezinden. Als er niet eens gepraat en geluisterd mag worden, hoe kan je dan ooit een akkoord vinden?”

“Tegen dat soort beschuldigingen sta je machteloos”

Intussen zit de situatie muurvast. “Maar ik heb de boodschap van de koning goed begrepen”, stelt ze. “Je kan niet de ene dag aan de tafel zitten zeggen dat het een schande is en de dag erna allerlei veto’s uitspreken. Wat voor onzin wordt er niet de wereld ingestuurd als iemand met een Franstalige gaat praten? Voor mij leven we in één land. Een goed pensioen is een goed pensioen, of je nu Nederlands, Frans of Duits spreekt. Ondernemerschap en een goede economie hebben we nodig, wat maakt mij dat uit of iemand een andere taal spreekt?”

De verwijten werden ook heel persoonlijk. Rutten wilde vooral zelf premier worden, luidde de teneur. “Tegen dat soort beschuldigingen sta je eigenlijk machteloos. Voor je het goed en wel beseft, wordt het een welles-nietesspelletje. Die bewering klopt voor alle duidelijkheid absoluut niet. Maar als alle argumenten op zijn, wordt blijkbaar op de vrouw gespeeld. Dat hoort helaas bij politiek, daar moet je tegen kunnen. Er zijn grotere problemen in de wereld dan af en toe eens de volle laag te krijgen.”

Toch nog voorzitter?

Rutten sluit voorlopig niet uit dat ze nog kandidaat zal zijn om zichzelf als voorzitter op te volgen. “De procedure moet nog opengesteld worden. Iedereen is er heel vroeg bij, vind ik. Pas als de spelregels vastliggen, zal ik er iets over zeggen. Wie mij kent, weet dat ik een liberaal in hart en nieren ben. Ik ben helemaal onderaan de ladder begonnen en ik zal altijd een basismilitant blijven.”

Karel De Gucht pleitte gisteren nog voor een oppositiekuur. Hij vindt dat Open Vld niets te zoeken heeft in een regering met een PS die economisch de linkse kant opgaat. “Elke regering zal gevormd worden met de PS, maar dan moet je met elkaar beginnen praten. Ik doe daar voor de rest geen enkele uitspraak over”, besluit Rutten.