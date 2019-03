Rutten herhaalt standpunt over SWT: “Het is als een mooi gezicht met daarop een dikke puist” YM

03 maart 2019

13u16

Bron: De zevende dag, De Standaard 0 In navolging van Open Vld-kamerleden Egbert Lachaert en Vincent Van Quickenborne heeft voorzitster Gwendolyn Rutten in De zevende dag nog maar eens bevestigd dat haar partij niet te vinden is voor de SWT-regeling die de sociale partners afgelopen week bereikten.

Het akkoord biedt de mogelijkheid om mensen met SWT - het vroegere brugpensioen - te sturen aan de leeftijd van 58 jaar. Dit terwijl de regeringspartijen hadden afgesproken om die leeftijd op te trekken tot 59 en vanaf 2020 naar 60 jaar.

“Verkeerd signaal”

Open Vld kan zich niet vinden in deze aanpassing en liet dat vandaag bij monde van Rutten nog eens duidelijk horen. “Met SWT wordt het verkeerde signaal gegeven. Het is als een mooi gezicht met daarop een dikke puist. Tegen mensen van 58 jaar wordt op deze manier gezegd: jullie tellen niet meer mee, ga maar op werkloosheid staan.”



“Kijk, voor mensen met een lange loopbaan, die vroeg beginnen werken zijn, of voor mensen met een zwaar beroep, daar doen we iets aan. Maar het kan niet dat we grote multinationals de kans geven om mensen op 58 jaar aan de kant te schuiven en de belastingbetaler daarvoor te laten opdraaien”, vervolgde Rutten haar pleidooi.

Stemming

De partij is dan ook van plan om het akkoord niet mee goed te keuren wanneer het ter stemming komt in het parlement. Maar volgens bevoegd CD&V-minister van Werk Kris Peeters zijn de aanpassingen zo gering dat er geen nieuwe stemming nodig zou zijn. Een aanpassing van het koninklijk besluit zou volstaan.

Bekijk ook: