Rutten haalt zwaar uit naar Jambon na uitspraak over asielzoekers: “Extreem-rechts broodjeaapverhaal” SPS ADN

29 december 2019

12u40

Bron: Belga 120 Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten haalt scherp uit naar Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) na diens uitspraak over een familie asielzoekers “die meteen een huis kon kopen van het kindergeld”. “Verzonnen verhalen die in xenofobe tijden goed klinken, maar die fout zijn en schaden", stelt Rutten. Ze hint ook op problemen in de Vlaamse regering. “Als N-VA graag een minderheidsregering met extreem-rechts wil, dat ze die dan maakt.”

Vlaams minister-president Jan Jambon oogst veel kritiek voor een uitspraak op twee lezingen, waarvan De Tijd dit weekend het relaas doet in een portret.



Jambon zei op zo’n lezing dat hij weet heeft van een familie asielzoekers die tijdens de wachttijd voor hun asielaanvraag zoveel kindergeld had verzameld dat ze er een huis mee kon kopen. Daarop kreeg hij meteen de woede van onder meer oppositiepartij Groen over zich heen. “Op zijn zachtst gezegd zéér problematisch”, zei Groen-fractieleider Björn Rzoska op Twitter.

Niet in onze naam

Vandaag reageert ook Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten, samen met CD&V een coalitiepartner van N-VA in de Vlaamse regering. In een Facebookpost is ze erg scherp voor de minister-president. “Ik las een flauw doorslagje van een extreem-rechts broodjeaapverhaal over huizen van migranten”, zegt ze. “Dat zijn verzonnen verhalen die in xenofobe tijden goed klinken en lustig voor waar worden rondverteld, maar die fout zijn en schaden.”



Rutten legt daarna uit dat de maatregel om met terugwerkende kracht kindergeld toe te kennen aan mensen die na een wachttijd groen licht krijgen om legaal in het land te verblijven, een jaar later al is teruggedraaid, en dat gezinnen met kinderen tijdens hun wachttijd naast bed, bad en brood al het nodige krijgen om de kroost naar school te kunnen sturen.

“Die uitleg leest waarschijnlijk minder spannend dan een broodjeaapverhaal, maar is wel juist. En dat is wat je van een regeringsleider mag verwachten. De essentie. Niet de apenverhalen. De eigen lijn. Niet het papegaaien van extreem-rechts.”

Als N-VA graag een minderheidsregering met extreem-rechts wil, dat ze die dan maakt Gwendolyn Rutten

Vlaams Belang

De Open Vld-voorzitster neemt ook andere uitspraken van Jambon op de korrel. Zo heeft ze het onder meer over zijn oproep om snel werk te maken van het confederalisme. Dat “heeft helemaal niks te maken met de ambities die Vlaams-nationalisten, christendemocraten en liberalen samen voor Vlaanderen hebben afgesproken”, zegt ze. “Een inclusief Vlaanderen is er voor iedereen. Ook voor mensen die het land niet kapot willen. Ook voor wie een andere mening heeft.”

Ook zijn uitspraken over het Vlaams Belang - hij zei dat N-VA en het Vlaams Belang “perfect onderhandelingen had kunnen opstarten voor een regeerakkoord” - worden hem bij de liberalen niet in dank afgenomen. “Vlaanderen verdient een regering voor alle Vlamingen. Met een minister-president die zich houdt aan het positieve project dat hij samen met zijn partners heeft uitgetekend. Als dat niet de essentie kan zijn, dan moeten er conclusies getrokken worden. Als N-VA graag een minderheidsregering met extreem-rechts wil, dat ze die dan maakt.”

“Blij dat Open Vld nu ook terecht reageert”

Groen-fractieleider Björn Rzoska vindt het goed dat de Open Vld-voorzitster reageert op de uitspraken van Jambon. “Ze zijn lang stil gebleven, nu nog bij CD&V trouwens, maar dit kan je niet over je kant laten gaan.”

Rzoska heeft vooral problemen met de “perfide strategie achter de uitspraken”, zegt hij. “De inhoud is natuurlijk een ongelooflijke kwakkel, maar het is volledig onbehoorlijk om als minister-president mensen bewust tegen elkaar op te zetten met desinformatie.” Volgens de Groen-politicus laat Jambon zich opjagen “door alles wat extreem-rechts is”. Door in hetzelfde portret te stellen dat zijn partij met het Vlaams Belang had kunnen onderhandelen over een regeerakkoord “toont hij duidelijk waar zijn hart ligt”.

De groenen zijn in elk geval van plan Jambon te ondervragen in het parlement. “Wij willen weten waar dat verhaal vandaan komt. Iedereen die in Vlaanderen kindergeld krijgt, weet dat je daar geen huis van koopt.”