Rutten fluit Vanhengel terug: "Niet verstandig om democratische partij op voorhand uit te sluiten" KVE

23 februari 2018

21u03

"Het is niet verstandig een democratische partij op voorhand uit te sluiten, vooral niet als je er België mee kan besturen". Op die manier fluit Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten haar partijgenoot en Brussels minister Guy Vanhengel deze avond in De Afspraak op Vrijdag (Canvas) terug. Vanhengel had dit weekend verklaard dat N-VA niet geschikt is om Brussel te besturen.



"We besturen vandaag met N-VA in België", stelt Rutten. Die partij heeft haar hoofdpunt, de splitsing van het land, opzijgeschoven om te besturen in België. "Als ze in Brussel hun communautaire programma en hun communautaire hardliners opzij laten om een stad te besturen, dan kan je op voorhand niet zeggen dat je hen uitsluit", vindt de Open Vld'ster.

Ze voegt er wel in één adem aan toe dat Guy Vanhengel goed werk levert in Brussel: hij verlaagt de belastingen en bouwt scholen bij. Maar ze blijft erbij dat het niet verstandig is om de N-VA op voorhand uit te sluiten als je er zelfs België mee kan besturen.



Dat Guy Vanhengel bij de gemeenteraadsverkiezingen in Evere op één lijst staat met minister-president Rudi Vervoort komt volgens Gwendolyn Rutten omdat zij vrienden zijn. Ze wijst er wel op dat in de meeste andere gemeenten Open Vld samen met MR naar de kiezer trekt.



Wat de recente schandalen in Brussel betreft sluit de Open Vld-voorzitster niet uit dat er nog lijken uit de kast zullen vallen. "Het blijft misschien ook niet beperkt tot Brussel. Er is misschien wel op meer plaatsen met vzw-structuren gewerkt om aan een democratische controle te ontsnappen." De schandalen zijn voor Rutten de uiting van "het failliet van een model dat aan zijn eind komt".