Rutten en Crevits voeren druk op De Wever op: "Onderhandelen doe je met partijen waarmee je regering wil vormen” TT

18 juni 2019

15u39

Bron: Belga 54 "We zijn nu aan de derde ronde van de Vlaamse formatie begonnen en ik vind dat je beter op voorhand duidelijk bent." Dat zei Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten in de marge van de eedaflegging in het Vlaams Parlement. "Onderhandelen doe je met de partijen waarmee je een regering wil vormen." Ook Hilde Crevits (CD&V) legt extra druk op formateur Bart De Wever (N-VA).

Gwendolyn Rutten gaf gisteren al een stevig signaal aan Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA). Ze vroeg hem klare wijn te schenken en zei dat haar partij niet wil deelnemen aan oefeningen waaraan ook Vlaams Belang deelneemt.

"Dat is ook de boodschap die ik onder vier ogen geef", zei Rutten vanmiddag in het Vlaams Parlement. "Het kan niet zijn dat Vlaams Belang een akkoord zou onderhandelen dat andere partijen dan moeten uitvoeren."

Rutten bevestigde wel dat haar partij nog van dichtbij betrokken is bij de formatie: "Ik heb heel regelmatig contact met Bart De Wever.”



Op haar beurt zei CD&V-politica Hilde Crevits dat ze niet “zoals sommige anderen, na de verkiezingen van gedacht” verandert. “Wij werken niet samen met extreme partijen.” “Het standpunt van CD&V over Vlaams Belang is duidelijk”, zei Crevits. “Maar het is Bart De Wever die beslist welke stappen moeten worden genomen.” Uitleg over de lopende formatie wil ze liever niet geven. “Maar er wordt gesproken met De Wever.”