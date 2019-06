Rutten en Crevits voeren druk op De Wever op, Dewinter gelooft in “creatieve pistes" bij regeringsvorming TT AW

18 juni 2019

15u39

Bron: Belga 96 "We zijn nu aan de derde ronde van de Vlaamse formatie begonnen en ik vind dat je beter op voorhand duidelijk bent." Dat zei Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten in de marge van de eedaflegging in het Vlaams Parlement. Ook Hilde Crevits (CD&V) legt extra druk op formateur Bart De Wever (N-VA). Filip Dewinter (Vlaams Belang) sluit “creatieve pistes" niet uit zoals het losweken van vijf parlementsleden bij Open Vld en CD&V om een meerderheid te vormen.

Gwendolyn Rutten gaf gisteren al een stevig signaal aan Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA). Ze vroeg hem klare wijn te schenken en zei dat haar partij niet wil deelnemen aan oefeningen waaraan ook Vlaams Belang deelneemt.



"Dat is ook de boodschap die ik onder vier ogen geef", zei Rutten vanmiddag in het Vlaams Parlement. "Het kan niet zijn dat Vlaams Belang een akkoord zou onderhandelen dat andere partijen dan moeten uitvoeren.”

Rutten bevestigde wel dat haar partij nog van dichtbij betrokken is bij de formatie: "Ik heb heel regelmatig contact met Bart De Wever.”



Op haar beurt zei CD&V-politica Hilde Crevits dat ze niet “zoals sommige anderen, na de verkiezingen van gedacht” verandert. “Wij werken niet samen met extreme partijen.” “Het standpunt van CD&V over Vlaams Belang is duidelijk”, zei Crevits. “Maar het is Bart De Wever die beslist welke stappen moeten worden genomen.” Uitleg over de lopende formatie wil ze liever niet geven. “Maar er wordt gesproken met De Wever.”



“Ik begrijp de nervositeit bij Open Vld en CD&V”, reageert ontslagnemend N-VA-minister Ben Weyts. “Maar ik denk dat we de formateur in alle discretie zijn werk moeten laten doen”. Weyts noemt het “evident” dat er pistes met het Vlaams Belang onderzocht worden. Of die pistes kans op slagen maken, hangt natuurlijk af van de bereidheid van een derde partij. “Ik laat alle mogelijke pistes open”, klinkt het.



Creatieve pistes

Volgens Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter zijn er dan weer verschillende pistes mogelijk in de Vlaamse regeringsonderhandelingen. “Alles is mogelijk, maar de inhoud primeert”, aldus Dewinter. Als N-VA en Vlaams Belang geen derde partner vinden, heeft Vlaams Belang volgens Dewinter al meer dan ooit tevoren bereikt door mee “een blauwdruk” aan te leveren voor een regeerakkoord. Het cordon sanitaire behoort volgens hem tot het verleden. Ook “creatieve pistes” sluit Dewinter niet uit, zoals bijvoorbeeld het mogelijk losweken van vijf parlementsleden bij Open Vld en CD&V om zo een meerderheid te vormen.

Toch wordt Dewinter zijn “creatieve" piste door bronnen bij CD&V en Open Vld meteen afgedaan als “science fiction” en “compleet onrealistisch”. “Er is bij niemand in onze fractie die denkt aan samenwerken met Vlaams Belang”, klinkt het. “Het is ook vreemd dat De Wever, die van het kleiner maken van extreemrechts zijn missie heeft gemaakt, nu Vlaams Belang stap voor stap meer legitimeert”, zegt een andere anonieme bron.