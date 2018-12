Rutten blij met Asiel en Migratie bij Open Vld: "Meer daden, minder tweets” Delphine Vandenabeele

09 december 2018

18u02

Bron: VTM Nieuws 19 Open Vld partijvoorzitster Gwendolyn Rutten is blij dat Asiel en Migratie opnieuw een bevoegdheid van Open Vld wordt. “Maggie De Block zal een streng en kordaat beleid voeren dat de menselijkheid niet verliest”, klinkt het. “Het wordt een beleid van meer daden en minder woorden, of tweets.”

“Ik kan alleen maar zeggen dat dit een oranje-blauwe coalitie is”, zegt Gwendolyn Rutten als haar gevraagd wordt wat ze ervan vindt dat N-VA zegt dat haar partij in de ‘Marrakechcoalitie’ zit. “De coalitie kiest voor samenwerking en zal de dossiers die er liggen, aanpakken. Wat de rest van de oppositie doet, daar zullen we kijken wat dat geeft. Wij zijn een regering die er echt voor kiest om ook op Asiel en Migratie een streng, maar rechtvaardig beleid te voeren, zoals dat de voorbije maanden ook geweest is.”

Maggie De Block bevoegd

“Het is denk ik een hele goede zaak voor het land dat Maggie De Block opnieuw vastpakt”, benadrukt Rutten. “Als u vraagt naar andere accenten dan denk ik dat het beleid van Maggie De Block er een is van meer daden en minder woorden. Of minder tweets, zo u wil”, voegt ze daaraan toe. “Maar de fond van de zaak en zo kennen we Maggie, dat heeft ze ook al bewezen, zal een streng en een kordaat Asiel- en Migratiebeleid zijn dat nooit de menselijkheid uit het oog verliest.”