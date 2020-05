Rustige ochtend en voormiddag op het openbaar vervoer, mondmaskerplicht goed opgevolgd ADN

04 mei 2020

15u37

Bron: Belga 3 Het openbaar vervoer kende maandag een rustige ochtend en voormiddag, ondanks de versoepeling van de maatregelen en opgedreven rittenaantallen. Dat blijkt bij De Lijn en de NMBS. Volgens de vervoersmaatschappijen werd de verplichting om een mondmasker te dragen goed opgevolgd.



Sinds vandaag/maandag mogen enkele bedrijven weer aan de slag en is het verplicht voor personen ouder dan 12 jaar om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer. Om daaraan tegemoet te komen hebben de NMBS en De Lijn maandag bijna zo goed als hun normale dienstregeling hernomen.

Beperkt

Bij De Lijn waren er geen capaciteitsproblemen en werden de hygiënemaatregelen door de meeste reizigers correct gehandhaafd. "Er zijn vanmorgen meer mensen op de bus of tram gestapt dan vorige weken, maar dat is nog steeds niet te vergelijken met pre-coronatijden", zegt Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn.



Door de richtlijnen rond social distancing is het aantal toegelaten reizigers per bus of tram nog beperkt. In grotere steden als Antwerpen werd hier en daar gevraagd om op een volgende rit te wachten. Dat was volgens Loos echter geen probleem omdat de frequentie in grote steden ook veel hoger ligt en men niet lang moest wachten op een volgende rit.

Enkeling zonder mondmasker

Af en toe gebeurde het dat een enkeling geen mondmasker op had, klinkt het. Dat kan worden doorgeven aan de politie, waarop die op haar beurt kan beslissen om een controle uit te voeren.

"Maar de sociale controle speelt ook. Wij hopen dat die enkelingen de volgende keer ook een mondmasker zullen dragen wanneer ze zien dat iedereen er een draagt", aldus Loos. Wie geen mondmasker op het openbaar vervoer draagt, riskeert een boete.

Ook op de treinen heel kalm

Sinds 23 maart had de NMBS een "treindienst van nationaal belang" ingezet, waarbij niet meer dan 10 procent van het gebruikelijke aantal reizigers wordt vervoerd. De bezettingsgraad op de treinen ligt maandag iets hoger dan vorige week nu de spoorwegmaatschappij opnieuw is overgeschakeld naar een quasi normale dienstregeling. Maar ook op de treinen bleef het zeer kalm.

In de treinen en in de stations worden mondmaskers door de meesten gedragen, klinkt het. "De reizigers tonen echt burgerzin", zegt Bart Crols, woordvoerder van NMBS. Ook daar riskeren reizigers namelijk boetes die kunnen worden opgelegd door de politie en daarin worden bijgestaan door het veiligheidspersoneel van de NMBS, Securail.

