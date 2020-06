Rusthuizen mogen meer bezoek ontvangen vanaf vandaag HAA

10 juni 2020

07u45

Bron: Belga 32 Bewoners van Vlaamse rusthuizen mogen vanaf vandaag onder voorwaarden opnieuw meer bezoek ontvangen. Elk woonzorgcentrum kan hiervoor een eigen bezoekregeling uitwerken, afhankelijk van de mogelijkheden van de voorziening en de risico’s. Belangrijk: de rusthuizen zijn niet verplicht om vanaf vandaag de deuren weer wijd open te zwaaien voor bezoek.

De Vlaamse Taskforce Zorg besliste vorige week dat bewoners van rusthuizen meer contacten mogen hebben. Maandag ging de versoepeling al in voor de autonome assistentiewoningen en vandaag zijn de woonzorgcentra aan de beurt. De rusthuizen zijn niet verplicht om meteen meer bezoekers toe te laten. Ze kunnen de maatregel ook nog even uitstellen.

10 personen

Woonzorgcentra die er wel voor kiezen om extra bezoek te verwelkomen, moeten zelf bepalen hoe dat bezoek georganiseerd wordt en hoeveel bezoekers maximaal (gelijktijdig) zijn toegelaten, met een maximum van 10 personen per week.



In de praktijk kan de regeling dus verschillen per rusthuis en zelfs per afdeling en bewoner. “De haalbaarheid voor de voorziening, de medewerkers en de infrastructuur zijn hierbij de toetssteen”, benadrukte de Taskforce Zorg vorige week.

Wandeling

Bezoek in open lucht is nog altijd te verkiezen, maar gasten zijn in principe ook welkom in een bezoekersruimte, op de kamer van bewoners en ook in gemeenschappelijke ruimtes. Bewoners mogen vanaf vandaag ook het woonzorgcentrum verlaten, onder bepaalde voorwaarden, voor bijvoorbeeld familiebezoek of een wandeling. Cafetaria’s en restaurants mogen eveneens opnieuw de deuren openen.

Aan de versoepeling is een aantal minimale veiligheidscriteria verbonden, zoals 1,5 meter afstand houden, het toepassen van correcte handhygiëne en het registreren van elk bezoek. Ook moeten alle bezoekers - behalve in de open lucht - nog minimaal een stoffen masker dragen en moeten de ruimte waar het bezoek plaatsvindt en het bezoekerstoilet na elk bezoek gereinigd en gedesinfecteerd worden en voldoende verlucht.

