Rusthuisgroep weigert bewoners vast te binden in bed: hier mogen ouderen vallen DM

11 april 2019

05u00 9 Meer dan vier op de tien bewoners van woonzorgcentra worden 's nachts vastgezet in hun bed, zodat ze er niet uit zouden vallen of niet zouden weglopen. Al zijn er rusthuizen die met creatievere oplossingen komen: gewoon een judomat naast het bed leggen, bijvoorbeeld.

In woonzorgcentra is de zogeheten 'fixatie' nog altijd schering en inslag. 's Nachts gebeurt het bij 42,5% van de bewoners, overdag bij 20,5%, zo blijkt uit cijfers over 779 woonzorgcentra van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG), die 'De Morgen' opvroeg. Vooral de bedhekkens zijn populair: die worden aan de zijkanten van een bed geplaatst, waardoor de bewoner er niet meer uitraakt. Maar ook de Zweedse gordel of 'onrustband', waarmee iemand echt aan heupen en buik vastgebonden wordt aan het bed, is een vaste waarde. Overdag wordt nog altijd 4,2% van de bewoners zo vastgegespt. 's Nachts is dat 1,2%.

Te vaak en te lang

Woonzorgcentra doen het om te voorkomen dat mensen vallen, maar het roept toch "een hoop ethische vragen op", klinkt het in het rapport van het AZG. Fixatie is geen goede manier om aan valpreventie te doen, vindt Koen Milisen, professor Ouderenzorg (KU Leuven). "Je wordt geïmmobiliseerd, waardoor je spierkracht, evenwicht en mobiliteit achteruitgaan. Wanneer je dan wordt 'vrijgelaten', is de kans op vallen net groter."

Hoewel het soms inderdaad moet, voor de bescherming van de patiënt of van de medebewoners, gebeurt fixatie te vaak en te lang, zegt Milisen. "Het kan een routinehandeling worden. Eens gefixeerd is dan altijd gefixeerd."

Nachtelijke boterham

Al doen niet alle woonzorgcentra het. Opvallend: vooral openbare zorgcentra en vzw's kiezen vaker voor fixatie, en landelijke gemeenten scoren ook slechter dan stedelijke gebieden.

Armonea, een private speler met meer dan 85 woonzorgcentra, start nu met de campagne 'Vallen mag'. "Wij zijn ervan overtuigd dat het beter is om te vallen dan om van je vrijheid beroofd te worden", klinkt het. In hun woonzorgcentrum Kapelleveld, in het Vlaams-Brabantse Sint-Katarina-Lombeek, gaan ze voor 'zero-fixatie'. Daar hebben ze zo hun trucjes voor. "Zo hebben we hier een man die elke nacht om 4 uur uit zijn bed kwam en begon rond te dolen", vertelt directeur Griet De Vriese. "De familie had schrik dat hij zich zou bezeren en eiste dat we hem zouden fixeren in bed. In de plaats daarvan zijn we gaan zoeken naar waarom hij het deed. Bleek dat hij vroeger boer was en elke dag om 4 uur opstond om spek met eieren te eten. Nu liggen er elke nacht boterhammen in een voor hem makkelijk te bereiken koelkast. Hij staat nog altijd op, eet de boterhammen en kruipt weer veilig in bed."

Bij bewoonster Maria werd dan weer een 'judomat' in de kamer gelegd, die de val breekt en breuken voorkomt. Naast haar bed liggen drie matrassen opgestapeld, op dezelfde hoogte als het bed, én ze heeft een 'schootdeken' om haar in haar stoel te houden. "Het is voortdurend zoeken naar wat kan werken", aldus de directeur. "Communicatie is het codewoord: niet alleen binnen ons team, ook met de familie van de bewoners." (CG)