Rusthuisgroep neemt drastische maatregelen: “12.500 ouderen gevraagd op de kamer te blijven” Marco Mariotti

13 maart 2020

22u05 11 De maatregelen in rusthuizen worden er steeds drastischer op. Bij de 120 vestigingen van Senior Living Group wordt officieel aan alle bewoners geadviseerd om op de kamer te blijven. “Alle gezamenlijke activiteiten worden opgeschort”, klinkt het bij de directie. Het gaat over 12.500 ouderen in ons land.

De grootste risicogroep in ons land wordt meer dan ooit beschermd door de tehuizen. Bezoekers mogen al sinds deze week niet meer langskomen, maar Senior Living Group gaat nog een stap verder. In alle 120 vestigingen met 12.500 bewoners wordt geadviseerd dat alle ouderen op de kamer blijven. En dat voor onbepaalde duur.

Op die manier wil de directie vermijden dat indien het virus toch binnen geraakt, meteen meerdere bewoners besmet geraken. “Het gaat om felle maatregelen, maar we moeten onze bewoners beschermen”, klinkt het.

“Alle gezamenlijke activiteiten worden opgeschort net zoals de eetmomenten in groep. We willen op die manier ook ons personeel beschermen.” In totaal gaat het om 12.500 bewoners en meer dan 7.000 personeelsleden.

Het rusthuis wil niet spreken in termen als ‘isolatie’ hoewel het daar in praktijk op lijkt. Woonzorgcentrum Ter Kameren behoort tot de bewuste groep en zag afgelopen dagen 34 bewoners besmet geraken met alle gevolgen vandien.