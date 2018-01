Rusthuisbewoonster (83) gestorven nadat verpleegster haar nacht lang op toilet vergat TK

13u42

Bron: Belga, HBVL 0 Thinkstock Archiefbeeld ter illustratie. In de correctionele rechtbank van Tongeren heeft een verpleegster (40) uit Bree zich vanochtend moeten verantwoorden voor de dood van een 83-jarige patiënt. De dame woonde in het Genkse rusthuis Toermalien , waar de verpleegster haar 's avonds op het toilet had gezet. Ze vergat de vrouw daarna echter, en ze werd de ochtend erop dood teruggevonden in de badkamer.

De feiten dateren al van 28 juni 2014. De verpleegster, die samen met twee zorgkundigen verantwoordelijk was voor 30 personen, had de bejaarde vrouw van Turkse origine met behulp van een lift op het toilet gezet. Daar werd ze voor de veiligheid vastgegespt, waarna de verpleegster een andere patiënt ging helpen.

Doordat de bejaarde vrouw, tegen haar gewoonte in, niet op de verpleegkundige had geroepen, was de verpleegkundige helemaal vergeten dat de vrouw nog op het toilet zat en vertrok ze naar huis zonder haar van het toilet te helpen. De 83-jarige viel uiteindelijk voorover en stikte omdat ze vast zat in het harnas. Haar lichaam werd enkele uren later gevonden door de verpleegkundigen van de ochtendploeg.

Straf met uitstel

De verpleegster voelt zich enorm schuldig, vertelde ze in de rechtbank. "Ik heb hier heel hard spijt van. Ik ben net verpleegster geworden om mensen te kunnen helpen", aldus de snikkende vrouw. Haar advocaat noemde het overlijden een bijzonder spijtige samenloop van omstandigheden en vroeg de opschorting. "Deze vrouw is een plichtbewuste verpleegkundige die nog altijd in dienst is en een empathische band heeft met de bewoners. Uit haar evaluatieverslagen blijkt dat het een gewaardeerde verpleegkundige is." Er werden in het rusthuis wel maatregelen genomen om gelijkaardige ongevallen te voorkomen.

Het openbaar ministerie erkende het spijtgevoel van de vrouw en vroeg een straf met uitstel. De familie van het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 28.500 euro. De rechter zal op 31 januari een vonnis uitspreken.